Praha - Do veřejné soutěže, v níž chce ČEZ prodat byty na písnickém sídlišti, by mělo vstoupit hlavní město Praha. Za nejrozumnější řešení by to pokládal premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), řekl při dnešních sněmovních interpelacích. Polostátní energetická firma chce prodat více než 700 bytů jako celek za nejvyšší nabídnutou cenu. Nájemníci proti tomuto postupu protestují.

Demonstrace obyvatel sídliště Písnice. | Foto: DENÍK/ Klára Cvrčková

„Pokud by hlavní město Praha se chtělo této soutěže zúčastnit a podat nabídku, myslím, že prostor je tady otevřen," uvedl Sobotka na dotazy Marty Semelové (KSČM). Na základě údajů od ministra financí Andreje Babiše (ANO) řekl, že ČEZ prodloužil lhůtu pro podávání nabídek o šest týdnů, končí 2. prosince. Stát drží ve firmě prostřednictvím ministerstva financí asi 70 procent akcií.

Podmínky veřejné soutěže obsahují sociální hledisko

Babiš podle premiéra napsal, že ČEZ zvolil nikoli netransparentní postup a při prodeji celého bytového portfolia lze očekávat maximalizaci zisku. Sobotka k tomu podotkl, že pokud by stát postupoval v rozporu se zásadami péče řádného hospodáře, minoritní akcionáři by to mohli napadnout. Konflikt s obchodním zákoníkem a riziko žalob označil ministerský předseda za zásadní problém.

Sobotka s poukazem na Babišovy informace uvedl, že podmínky veřejné soutěže obsahují i určité sociální hledisko. Zvýhodněni by byli zájemci, kteří se zavážou k prodeji bytů nájemníkům za cenu do 29 tisíc korun za metr čtvereční, k ponechání současné výše nájemného po dobu pěti let, nebo ke zvýšení nájemného maximálně o deset procent v pětiletém období.

Zástupci nájemníků žádají prodloužení lhůty

Nájemníci bytu nyní přišli s novou iniciativou, podle jejich dnešní tiskové zprávy by se chtěli veřejné soutěže zúčastnit. Museli by ale založit družstvo nebo jinou podobnou strukturu, připravit smluvní dokumentaci a zajistit bankovní financování, což by podle jejich právních zástupců trvalo čtyři až pět měsíců.

Zástupci platformy nájemníků Moje Písnice proto žádají o prodloužení lhůty pro podávání nabídek do konce května příštího roku. V interpelaci na nepřítomného Babiše o této možnosti mluvil starosta Prahy-Libuše Jiří Koubek (TOP 09). Písnice pod Libuš spadá.

Panelové domy jsou po částečné rekonstrukci

Soubor panelových domů s celkem 36 vchody tvoří větší část malého sídliště položeného těsně u budoucí stanice metra D Písnice. Celková podlahová plocha bytů je 54 098 metrů čtverečních a plocha pozemků měří v součtu 73 885 metrů čtverečních.

Součástí je rovněž dvacítka nebytových prostorů. Panelové domy byly postaveny v letech 1987 až 1990 a jsou po částečné rekonstrukci. Hodnota celku je odhadována zhruba na 1,3 miliardy korun.

