Dětské jesle, které byly ještě před deseti lety raritou, zažívají rozmach. Za poslední dva roky jich bylo otevřeno hned několik. Jenom je některé radnice nenazývají jesle, nýbrž dětské skupiny. „Pojem dětské jesle již neexistuje,“ vysvětlila mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Barbara Hanousek Eckhardová. Zákon podle ní zná právě pojem dětská skupina, kterou mohou navštěvovat děti od jednoho roku až do zahájení školní docházky. „Kapacita dětské skupiny je maximálně 24 dětí,“ doplnila mluvčí resortu.

Kde hledat dětské skupiny (jesle)

Praha 2 Londýnská 16, Ječná 29 (Na Rybníčku)

Praha 4 Kotorská 1590/40, Rabasova 1068/12

Praha 5 Na Hřebenkách 2765/3A

Praha 7 Umělecká 850/8 (Panorama od 2 let), Na Maninách 1080/29a, U Uranie

Praha 9 Českolipská 621/26

Praha 10 Jakutská 4

Praha 11 K Milíčovu 734/1

Praha 14 Zelenečská 500, Vybíralova 968

V metropoli v současné době funguje podle statistiky ministerstva 174 skupin, jejich zřizovateli nejsou jen městské části, ale i různé spolky nebo firmy. Skupiny totiž mohou vznikat za různým účelem, třeba jako firemní školky nebo právě jesle.

„Založili jsme tři dětské skupiny první dětská skupinka je nejmenší, zde se staráme o dětičky od 1 roku do 2 let. Chodí sem maximálně dvanáct dětí a péče o ně je hodně specifická,“ uvedla ředitelka Sociálních služeb Prahy 9 Michaela Žáčková. Zbylé dvě skupiny jsou určeny dětem od dvou do tří let.

Nové patro Na Hřebenkách

Pátá městská část před dvěma lety zrekonstruovala původní budovu jeslí z roku 1976 v ulici Na Hřebenkách a nyní v ní má zázemí 35 batolat. „Poptávka značně převyšuje kapacitu. V budoucnu bychom rádi rozšířili kapacitu našich jeslí o jedno patro,“ oznámila mluvčí Prahy 5 Markéta Drešlová. Zařízení by pak mohlo navštěvovat o 25 dětí víc.

Radnice navíc loni snížila minimální věk pro přijetí dítěte na 15 měsíců. „Jesle byly dlouho předmětem kritiky. Přesto v posledních letech potřeba rodičů vrátit se ke své práci dříve než po třech letech roste,“ odůvodnila mluvčí.

Celkem o 55 dětí se dokážou postarat v dětských skupinách Prahy 10. „Zájem rodičů je dvojnásobný. Vždy je téměř polovina žádostí rodičů z kapacitních důvodů odmítána,“ sdělil mluvčí David Polák.

Praha 2 otevřela jesle Na Rybníčku

O dvě dětské skupiny už rozšířila nabídku svých služeb druhá městská část. Loni na podzim zprovoznila zbrusu novou budovu jeslí Na Rybníčku, která doplnila stávající zařízení v Londýnské. „Děti přijímáme během celého roku podle okamžité kapacity zařízení,“ oznámila ředitelka Centra sociálních služeb Prahy 2 Martina Polanská. O dalším rozšíření zde zatím neuvažují.