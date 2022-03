V dalších dnech a týdnech by se ale poměr mohl měnit, protože může přicházet více lidí chudších a bez předchozích kontaktů v Česku. Už v současnosti hledají v Praze ubytování denně stovky ukrajinských uprchlíků.

„Obávám se, že budeme muset zkoušet všechna možná východiska. Pokud jde o městské objekty, ty mají své limity. V tuto chvíli po vyčerpání standardních kapacit přicházejí v úvahu například ubytovna ve Strojírenské na Zličíně nebo objekt ve Vysočanech. To se ale bavíme o řádově nižších stovkách lůžek. Městská nájemní agentura může vytipovat jednotlivé obecní byty, což ale situaci celkově také neřeší,“ sdělil radní Adam Zábranský.

Ubytování nabízí hoteliéři i obyvatelé

Primátor Zdeněk Hřib už v pondělí informoval, že z asi dvou a půl tisíc lůžek nabídnutých Prahou nezbývá žádné volné. Hlavní město připravilo pro ubytování Ukrajinců rekreační středisko v Žihli na Plzeňsku s kapacitou až 300 míst.

Nadále také metropole žádá o nabídky ubytování obyvatele. „Pokud disponujete volnými ubytovacími kapacitami (dům, byt, penzion atd.) či ubytovacími kapacitami náhradního typu (tělocvična atp.) na území hlavního města a jste ochotni zapojit se do pomoci, prosíme o vyplnění formuláře,“ uvádí on-line dokument, který je přístupný z městského webu.

Pomoc nabízejí rovněž hoteliéři. Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka momentálně v celém Česku dávají k dispozici zdarma kolem 4 tisíc pokojů, z toho výraznou část v Praze.

„Vedle toho existují nabídky, které nejdou přes naši asociaci. Délka těchto nouzových pobytů se na začátku předpokládala do tří nebo čtyř týdnů. Vzhledem k situaci jsou hoteliéři připraveni pomáhat i dále, ale dlouhodobě by to vzhledem k rostoucím nákladům a kondici celého odvětví nejspíš nemohli dělat bezplatně,“ upozornil Stárek, podle kterého byla obsazenost pražských hotelů v lednu a únoru mezi 20 a 25 procenty. „Od března jsme očekávali vytrvalý nárůst, což je ale teď kvůli válce krajně nejisté,“ dodal.

Podle Zábranského se jeví jako neudržitelné i případné bezplatné přebývání uprchlíků v domácnostech po dobu měsíců. Vláda zatím o žádných podporách v tomto směru nerozhodla.

Zapojily se městské části

Na rostoucí poptávku reagují též městské části. Například Praha 5 uvolnila minulý týden pro uprchlíky 21 bytů. Začátkem tohoto týdne se rozhodla nabídku rozšířit. Radnice zvažuje i poskytnutí některých nebytových prostor, které by se daly rychle připravit pro provizorní ubytování.

„Vytipovali jsme prozatím dva nebytové prostory, které umožňují provizorně ubytovat uprchlíky po omezenou dobu. Děláme vše pro to, aby byly co nejdříve připraveny,“ uvedl místostarosta Prahy 5 Martin Damašek.