Video, foto: Škola prošla proměnou, sama si teď vyrábí elektřinu

Naplněné kapacity kolejí potvrdili zástupci Univerzity Karlovy (UK), Českého vysokého učení technického (ČVUT), Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT), České zemědělské univerzity (ČZU) i VŠE. "Zájem je v letošním roce vyšší než v předchozích letech," řekl mluvčí UK Václav Hájek. ČZU podle ředitele kolejí a menz Jiřího Macouna nedokázala nyní uspokojit asi 2000 žadatelů o ubytování.

Kvůli drahým energiím ale školám rostou náklady na provoz kolejí, takže v nadcházejícím akademickém roce stoupnou i ceny za ubytování. Například VŠE aktuálně očekává nárůst nákladů na kolejích asi o 72 milionů korun, uvedla mluvčí Věra Koukalová. Důvodem je podle ní hlavně růst cen plynu, který bude škola od října odebírat za spotové ceny. "Proto jsme od 1.10.2022 nucení rozdělit kolejné na fixní část a variabilní složku, kdy variabilní složka je závislá na ceně odebíraného plynu," řekla. Variabilní částka podle ní bude činit pro jednoho ubytovaného 55 korun za den, při změně ceny pro velkoodběratele se bude upravovat. "Do konce roku 2022 bude případný přeplatek vrácen jednotlivým ubytovaným do jejich konta, a to do 31. ledna 2023," dodala.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

VŠCHT počítá se zvýšením kolejného o meziroční míru inflace od 1. února 2023, řekl mluvčí Michal Janovský. Už od září zvýšily ceny také ČVUT a ČZU. Na obou vzrostla o 15 procent. ČZU předpokládá další navýšení podle inflace v roce 2023. UK by se podle svého mluvčího chtěla dalšímu zdražování vyhnout, ceny zvedla naposledy od 1. června o devět procent.

Šetřit chce UK s ohledem na drahé energie třeba zefektivněním systému vytápění a snížením teplot na chodbách. "Současně zvažujeme omezení nebo úplné vyloučení zbytných drobných elektrických spotřebičů. Dále počítáme s opatřeními k zavedení úsporného režimu v nočních hodinách a o víkendech, opatření ke snížení spotřeby teplé vody apod.," popsal Hájek. Podobná úsporná opatření chystají i VŠCHT a VŠE. Již v předešlých letech se na úspory připravila ČVUT. "Už nyní jsou koleje vybaveny například úspornými vodovodními bateriemi či rezervoáry na splachování, je nastavena teplota topení. A šetřit energiemi je i ve finančním zájmu každého ubytovaného studenta," dodala Veselá.

Konkrétní výše kolejného záleží zejména na počtu spolubydlících, komfortu ubytování a lokalitě. Například studenti bydlící na kolejích ČVUT zaplatí nyní za lůžko asi 3500 až 6000 Kč za měsíc, na kolejích UK od 3500 korun po 6665 korun, uvedli již dříve zástupci škol.