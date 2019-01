Praha - O dotaci na výměnu kotle v Praze se za první den, kdy bylo možné podávat žádosti, přihlásilo 18 lidí. ČTK to sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Několik zájemců čekalo s dokumenty před magistrátem už od nedělního večera s kempinkovými křesílky a dekami, před otevřením podatelny jich ve frontě byly zhruba dvě desítky.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Karásek Jan

Zájem tak byl výrazně menší než v jiných krajích, kde na podání žádosti čekaly i stovky lidí. Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím hlavního města v Praze rozdělí 23,7 milionu korun, dostane se zhruba na 160 žadatelů.

„Zájem o kotlíkové dotace není v Praze nijak dramatický. Ve čtvrt na devět ráno jsme evidovali celkem 14 žádostí," uvedl mluvčí. Kotlů, které splňují podmínky výměny, je v Praze asi 4000, hlavně v okrajových městských částech. Jde například o Řeporyje, Suchdol a Slivenec. Příspěvek na výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním je nejvýš 150.000 korun nebo až 85 procent nákladů. Už při podání žádosti ale lidé museli mít kotel vyměněný.

V dalších krajích je zájem o dotaci na výměnu starých kotlů za ekologičtější větší než v Praze. Ministerstvo životního prostředí tak dosud přispělo na více než 10.000 výměn. V první vlně výzvy budou v celé zemi rozděleny na výměnu starých kotlů tři miliardy korun. Druhá, také se třemi miliardami korun, by měla začít počátkem příštího roku. Do roku 2020 by mělo být rozděleno devět miliard korun a vyměněno až 100.000 kotlů. Měla by tak být nahrazena až třetina nejvíce znečišťujících kotlů v tuzemsku.

