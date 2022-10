Koncepce náměstí pochází z 20. let minulého století, ale nebyla nikdy naplněná a náměstí zcela dostavěno.

„Při posuzování doručených přihlášek byla důležitým kritériem kvalita referenčních projektů představených v portfoliu, jimiž týmy prokazovaly své zkušenosti s obdobným úkolem, tedy návrhem dostavby v již založené urbanistické struktuře. Porota posuzovala i složení týmů a popis profesního přístupu k dostavbě 4. kvadrantu,“ přiblížil práci poroty její předseda, nizozemský urbanista Kees Christiaanse.

Takzvaný 4. kvadrant představuje nedostavěné území vymezené ulicemi Evropská, Šolínova a Jugoslávských partyzánů v severozápadní části náměstí, ležícího na rozhraní Dejvic a Bubenče. Vzniknout by zde mělo až sto tisíc metrů čtverečních ploch určených pro občanskou vybavenost, byty a administrativu.

„Považujeme za skvělé, že porota vybrala jak nejlepší evropské kontextuální architekty, tak i současnou českou architektonickou špičku složenou z uznávaných matadorů i mladých talentů. Věříme, že tento výběr přinese architektonicky kvalitní řešení samotných budov i navazujícího veřejného prostoru,“ uvedl Petr Palička, ředitel Penta Real Estate a zároveň jednatel společnosti Fourth Quadrant.

Ta soutěž pořádá ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou, hlavním městem Prahou, městskou částí Praha 6 a Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Organizátorem soutěže, jejíž zadání respektuje urbanistický koncept architekta Antonína Engela z 20. let minulého století, je plánovací kancelář ONplan.

Hledání optimálního řešení

Mezinárodní soutěž na dotvoření Vítězného náměstí proběhne formou takzvaného soutěžního workshopu. Ten navazuje na vítězný návrh revitalizace náměstí od studia Pavel Hnilička Architects and Planners z roku 2018 a na koncepci revitalizace kampusu Dejvice, jejímž zpracováním Institut plánování a rozvoje (IPR) pověřil v roce 2020 ateliér MCA. Workshop bude neanonymní a jeho cílem je nalézt novou podobu a optimální architektonické a urbanistické řešení daného území.

„Mám radost, že jsme se za poslední čtyři roky posunuli od interních soutěží developerů za zavřenými dveřmi k otevřenému dialogu. Výbornou zkušenost máme ze soutěže Florenc 21 (soutěž řešící území na rozhraní Karlína a Nového Města - pozn. red.), kdy se podařilo najít společnou řeč mezi veřejným a soukromým zájmem,“ řekl Petr Hlaváček, I. náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a připomněl, že u 4. kvadrantu investoři hned na počátku oslovili město a chtěli na hledání architektonického řešení spolupracovat.

„Engelovy Dejvice byly nejambicióznějším urbanistickým počinem celé generace a dodnes tvoří hlavní kouzlo této čtvrti. Jsem přesvědčen, že se nám společně s investory podaří jej zachovat a zároveň harmonicky rozvinout. Výběr respektovaných architektonických ateliérů k tomu jednoznačně směřuje,“ uvedl.

Ondřej Boháč, ředitel IPR, ocenil prestiž přihlášených. „Z toho, že se do soutěže na dostavbu náměstí – stejně jako na podobu nové Vltavské filharmonie - přihlásily ateliéry světového významu, je vidět, že o Prahu mají zájem skutečné architektonické špičky. Už teď se těším na návrhy, které ze soutěže vzejdou,” prohlásil.

Vybraní účastníci přijedou již koncem října do Prahy, aby se v rámci prvního soutěžního workshopu seznámili s řešeným územím. „Následně bude každý tým pracovat na konceptu dostavby 4. kvadrantu. Ten pak porotě představí na druhém soutěžním workshopu v únoru příštího roku. Týmy, které postoupí do druhé fáze soutěže, poté dopracují podrobný návrh dostavby a ten představí na třetím workshopu,” přiblížil harmonogram soutěže Petr Návrat z kanceláře ONplan. A dodal, že vítězná podoba dostavby 4. kvadrantu by měla být známa v červnu příštího roku.

Svůj koncept na dostavbu Vítězného náměstí představí deset multidisciplinárních týmů:

● A69 – architekti (ČR)

● Benthem Crouwel International (Nizozemsko)

● Cityförster (Nizozemsko) + Studio Perspektiv (ČR)

● Chybik+Kristof Associated Architects + Thornton Tomasetti + Marko and Placemakers (ČR)

● MLA+ (Nizozemsko)

● MVRDV (Nizozemsko)

● OMA – Office for Metropolitan Architecture (Nizozemsko)

● Pavel Hnilička Architects+Planners (ČR) + Baumschlager Eberle Architects (Rakousko)

● Pelčák a partner architekti (ČR) + Thomas Müller Ivan Reimann, Gesellschaft von Architekten (Německo)

● Snøhetta – Studio Innsbruck (Rakousko)