O osm metrů menší. Žižkované si stěžují na nový bazén na Pražačce

„Zbytek bazénu má asi někdo z radnice na zahradě.“ „Brouzdaliště hezký. A ten velký bazén je kde?“ Žižkované si na sociálních sítích stěžují na nově zrekonstruovaný plavecký areál Pražačka, za jehož novou podobu Praha 3 zaplatila 25 milionů korun. Bazén po opravách měří o osm metrů méně než jeho předchozí varianta. Pražané nadávají především na malý rozměr, ale i betonovou dlažbu.

Nový plavecký areál Pražačka se návštěvníkům otevře v pátek 1. června. Otázkou je, jestli k němu vůbec někdo přijde. Na facebooku a dalších sociálních sítích se strhla lavina stížností, a to nejen od Žižkovanů. „Pro jednu osobu tak akorát,“ komentovala Jiřina Vyorálková nový rozměr bazénu.

Hlavní plocha na plavání je po rekonstrukci dlouhá 16,7 metru a má čtyři plavecké dráhy. Před opravami si Pražané mohli zaplavat v bazénu o osm metrů delším. „Na Pražačku chodím a že by tam plaval někdo jeden bazén za druhým, to jsem teda neviděl. Tato skupina jde buď na Slavii nebo v Podolí. Tady jsou spíš jen maminky s dětma a pro ně je to podle mě super,“ popsal Robert Pecka.

„Je nám jasné, že pro plavce bazén není dostačující, ale jsme venkovní koupaliště, a ne plavecký stadion. Větší bazén není možné stavět už kvůli okolní ploše. Ta musí korespondovat s velikostí plochy vodní. Plac není nafukovací,“ vyjádřil se k situaci plavecký areál Pražačka.

Výhodné vstupné

Plavci si tak mohou zaplavat i ve vnitřním bazénu, který dosahuje stejných rozměrů jako ten venkovní. Nový sportovní areál, jejž Praha 3 zrekonstruovala za 25 milionů korun, se dělí do tří zón. A to plavecké, relaxační a rodinné s atrakcemi pro děti.

„Snahou bylo přiblížit koupání všem návštěvníkům, aby mohli přijít odpočívat, pobavit se s dětmi a zároveň, aby měli plavci i nadále možnost si zaplavat,“ vysvětlil ředitel Sportovního areálu Pražačka Václav Bartásek. Upozorňuje také na výhodnou otevírací dobu a vstupné. Bazén budou moci zájemci navštívit od 6 do 21.30 hodin. Za celodenní vstupné pak návštěvníci zaplatí 140 korun na den.

Rekonstrukce byla nutná

Nespokojení Pražané si ale stěžují i na nepříliš praktický povrch okolo samotného koupaliště. Místo betonu by raději preferovali trávu. „Ta šedá betonová dlažba na sluníčku bude super na nožičky,“ poznamenal s nadsázkou Jan Hansel.

Celý plavecký areál Městská část Praha 3 rekonstruovala především proto, že byl zastaralý. Železná vana pocházela ze začátku 80. let minulého století. Byla zrezivělá a betonové plochy okolo bazénu rozpraskané. Návštěvníci nyní mohou kromě venkovního a vnitřního bazénu na Pražačce využívat také tělocvičnu, hřiště na fotbal, atletiku nebo volejbal a tenis.