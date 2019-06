Po celé Rokytce jich ještě v loňském roce byly odhadem stovky a Pražané je s oblibou krmili. Letos ale nutrií na pražských tocích razantně ubylo. Přesné počty sice neexistují, člověk ale musí mít štěstí, aby na ně narazil. Kvůli jejich rychlému množení přistoupily Lesy hlavního města Prahy k jejich regulaci, zdecimovala je i letošní chladná zima.

Podle ekologů totiž kolonie nutrie říční do naší přírody nepatří. Hlodavec, který byl do Evropy zavlečen z Jižní Ameriky, nemá ve městech přirozeného predátora. Rychle se množí, může mít až pět mláďat několikrát do roka.