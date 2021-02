Naproti Nuselské radnici bývá před rovněž vyhledávanou restaurací U Bansethů o něco víc života. Podnik po celou dobu trvání protiepidemických restrikcí udržuje poměrně bohatou nabídku a tradiční kvalitu pokrmů. Podle jednatele Tomáše Bašty ale tuto dobu rozhodně nelze označit za šťastnou.

„Kompenzace od státu nepokryjí ani náklady a výdejní okénko přináší v oblasti jídla maximálně třetinu dřívějšího obratu. Prodej piva je zanedbatelný. Když čeká venku na jídlo více lidí, tak je hned rozhánějí policisté,“ říká s povzdechem podnikatel.

Kompenzace přišly až za tři měsíce

Na náhradu prý firma čekala tři měsíce a její situace začínala být neřešitelná. „Už jsme nikdo neměli ani korunu a kompenzace přišly den před odesláním výplat na další měsíc. Když jsem si navíc přečetl, že od května nebo června bude ministerstvo nabízet místo vyrovnání jen záruky na úvěry, tak si nedovedu představit, co budou živnostníci dělat,“ dodává Bašta, který sice nevidí „světlo na konci tunelu“, ale neztrácí víru, že bude lépe.

Důvody k zoufání naproti tomu nemají v nedalekém obchodě s kořením, čajem, kávou a bylinkami. Majitelka Království chuti spatřuje hlavní důvod enormní poptávky právě v omezení provozu restaurací.

„Vysvětluji si to jednoduše tak, že si lidé více vaří doma. A experimentují. Náš obchod dokonce funguje jako místo výměny zajímavých receptů. V obchodě je docela rušno, ale pod náporem je teď hlavně náš online prodej. Objednávek je tolik, že občas příslovečně padáme na ústa,“ svěřuje se Michaela Schneedorferová.

Obchodům vévodí asijské večerky

Situace živnostníků je poměrně různorodá. Provozovatel servisu fotoaparátů, který si nepřál být jmenován, označil uplynulý rok za slabý. „Na přežití to zatím stačí, ale není to nic moc. Méně se cestuje, a méně se proto i fotí. Snad se do léta vše v dobré obrátí,“ doufá šéf opravny.

Penzistka Renata Junková žije v domě na pomezí Nuslí a Pankráce od narození. I ona zná a má jako náruživá kuchařka v oblibě Království chuti. Mezi obchody v oblasti „Synkáče“ podle ní představuje tento spíše světlou výjimku bez ohledu na protiepidemické restrikce.

„Do malých obchodů tady skoro nechodím. Nemusím moc asijské večerky, které jsou tu jedna vedle druhé. Pro potraviny jezdím do supermarketu,“ konstatuje Renata.

U parku Jezerka je podle ní jinak dobré bydlení. „Moc se to ani za těch x desítek let nezměnilo. Automobilový provoz spíše poklesl díky otevření Barrandovského mostu. Jediné co mi vadí, je nepořádek včetně psích exkrementů, které nechávají na chodnících nezodpovědní lidé,“ dodává.