Nuselský most je opět průjezdný. Jeho oprava skončila po několika letech

Po šesti letech skončila generální oprava Nuselského mostu, který je od čtvrteční 12 hodiny už opět průjezdný. V současné době už zbývá dodělat jen drobné opravy, které by měly být hotové do Vánoc. Ve čtvrtek o tom informoval server Idnes.cz.

Nuselský most. Foto: ČTK

Nuselský most trápil problém se zatékáním do nosné konstrukce a do tubusu metra. Rezivěla výztuž a beton degradoval. Silničáři se proto věnovali sanaci betonového pláště, vozovky a výměně hydroizolační desky.

Drobné práce pokračují do prosince

Opravy na mostě začaly už v roce 2011 a byly rozloženy hned do čtyř etap, přičemž nejnáročnější byla ta poslední, která se týkala opravy betonového povrchu nosné konstrukce mostu. K těm se stavaři dostávali za pomoci lávek.

Drobné práce budou pokračovat do poloviny prosince. Provozu se ale nedotknou. Už v úterý začala u příležitosti konce rekonstrukce mostu výstava Nuselský most včera a dnes, mapující historii stavby. Výstava je v Muzeu policie na Karlově.