Začne se silnicemi

Rodinné domy, vila domy a bytové domy s byty různých dispozic. Škola, školka, ordinace lékařů i lékárna. Fotbalové hřiště s multifunkčním sportovištěm, restaurace a obchody. Čtyřicet hektarů zeleně a nový kostel na náměstí. To vše bude součástí projektu, který pro svou první etapu v srpnu loňského roku získal stavební povolení na výstavbu místních silnic a parkovišť. Práce na budování komunikací by měly být odstartovány už letos na jaře a to spolu se zahájením vyřizování dalších stavebních povolení.

Plány na výstavbu rezidenčního komplexu, situovaného severně od vlakové zastávky Mstětice, jsou ale starší už více než deset let. Původní projekt nesl název Nové Mstětice. Se vstupem nového investora, olomouckého podnikatele, bývalého majitele fotbalové Sigmy Olomouc a člena výkonného výboru fotbalové asociace Josefa Lébra, však získal nejen nové pojmenování, ale i nový impuls a reálnější obrysy.

„Vize Nového Zelenče je jasná - vybudovat projekt poskytující svým obyvatelům veškerá potřebná zázemí, místo, které se nestane pouhou noclehárnou. Již jeho první etapa tak do lokality přinese pestrou nabídku domů a bytů s vlastní občanskou vybaveností,“ říká Simona Otavová, spolumajitelka společnosti LEXXUS, která má projekt exkluzivně v nabídce. „Významnou devizou tohoto místa je vlaková zastávka nacházející se přímo u projektu. Díky tomu se lidé žijící v Novém Zelenči do centra Prahy dostanou jednoduše a ve velmi krátkém čase. Cesta jim zabere necelou půlhodinu. Ke stanici metra Černý Most, kde bylo koncem roku otevřeno velkokapacitní parkoviště P+R, lze vozem dojet za patnáct minut,” poukazuje na přednosti lokality Otavová.

Nabídka bydlení v Novém Zelenči je určena širokému spektru zájemců. „K dispozici tu budou byty a domy pro začínající rodiny i nemovitosti vhodné pro seniory či osoby samostatně žijící. V koncepci projektu je zahrnuto také nájemní bydlení a v úvahu přichází i bydlení družstevní,” dodává Denisa Višňovská, partnerka společnosti LEXXUS.

Konečné slovo má územní plán

Nový Zeleneč bude vyrůstat postupně ve čtyřech etapách, z nichž každá bude projektována samostatně, a proto nyní ještě není stanoven přesný počet rodinných a bytových domů, které v projektu jako celku nakonec vyrostou. Určující jsou totiž podmínky místního územního plánu i další faktory, k nimž patří například vyřešení dopravy.

A právě z významného nárůstu dopravy mají někteří obyvatelé Zelenče obavy. V zastupitelstvu je reprezentuje uskupení Sousedé pro Zeleneč. Jejich zastupitelé vznesli na sklonku roku připomínky k územnímu plánu, které se podle starosty Zelenče Jiřího Skřivana nyní zapracovávají. „Je evidentní, že masivní výstavba problémy jen zmnoží a umocní. I dopravní studie investora předpovídá, že se nejméně zdvojnásobí individuální automobilová doprava přes Zeleneč,“ píše lídr opozice Ladislav Mrklas na webu sdružení.

Obec spolu s investorem a krajem nyní chystá parkoviště P+R a další studie. „Na dopravní řešení Nového Zelenče byla již provedena bezpečnostní inspekce pozemních komunikací. Mezi vedením obce a investorem průběžně probíhají konstruktivní jednání, a to včetně debat o přípravě cyklostezky mezi Zelenčem a Mstěticemi,” říká Jiří Skřivan. V současné době je připravováno i zadání studie na kanalizaci, vodu a dešťovou vodu v dotčené části Mstětic.

Podle předpokladů investora by výstavba každé etapy měla trvat zhruba rok a půl od jejího zahájení, dokončení celého projektu pak bude záviset na postupném získávání stavebních povolení jednotlivých částí výstavby i tempu prodejů.

„Harmonogram výstavby je v tuto chvíli zhruba takový, že výstavbu zahájíme od prostoru u nádraží tak, abychom do jednoho okamžiku spojili a zkoordinovali stavbu nového nádraží ve Mstěticích, výstavbu nadjezdu a výstavbu parkoviště P+R připravovaného Středočeským krajem, a pak už se do prostoru u nádraží stavebně nevraceli,” přiblížil loni na podzim Zelenečskému zpravodaji plánovaný postup výstavby Josef Lébr.