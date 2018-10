Nový šéf Bulovky chce po skandálu revidovat smlouvy, přerušil i tendr na úklid

Úředníci ve skladech Administrativa skladu OZP. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 8000 kč, mzda max. 8000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Pozice je určena výhradně poživatelům invalidního důchodu (1. až 3.stupeň)., , KONT.:Zašlete životopis na email: kariera@verkon.cz, paní Kostrounovou - tel.: 777 913 043, , Pracovní náplň:Tisk dodacích listů. Zapisování dat do počítače. Příprava podkladů pro dopravce. Administrativní práce, Požadujeme: Zodpovědný přístup a spolehlivost. Nekonfliktnost, Nabízíme: Zázemí stabilní firmy. Pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Práci pouze ve všední dny, Stravenky. Pracoviště: Verkon s.r.o. - 004, K Žižkovu, č.p. 640, 190 00 Praha 9. Informace: Radka Kostrounová, +420 284 810 775,777 913 043.

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 13 700 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci Všeobecní administrativní pracovník. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13700 kč, mzda max. 15000 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: Místo výkonu práce: Opletalova č.p. 1603/57, Nové Město, 110 00 Praha 1, Kontaktní osoba: Dobrova Marina Ing., tel.: +420 773 745 172, e-mail: dobrova.marina@gmail.com, , Práce v kanceláři a mimo ní, a to je v příslušných úřadech, a různých finančních institucích, práce spojená s častými pracovními cestami do Ruska, proto je velmi žádaná víza do Ruska nebo pas. , Jazykové znalosti - aktivní angličtina, ruština, pasivní čeština.. Pracoviště: Vonlanthen global conferences & summit s.r.o., Opletalova, č.p. 1603, 110 00 Praha 1. Informace: Marina Dobrova, +420 773 745 172.