Nový rybník u obory Hvězda se začíná plnit vodou

Vývojáři softwaru Zkušený C ++ softwarový inženýr - Vývojáři systému. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 70000 kč, mzda max. 80000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: místo výkonu práce: Národní č.p. 58/32, Nové Město,, 110 00 Praha 1, kontakt: Yakupova Yana, tel.: 774971056, e-mail: yana-yakupova@yandex.ru, , Požadavky na uchazeče, o VŠ vzdělání technického zaměření., o Praxe s komerčním vývojem v C ++ min. 10 let., o Praxe s vývojem v operačním systému z / OS min. 5 let., o Vynikající znalost OOP, designové vzory., o Zkušenosti s systémy řízení verzí (například Git)., o Zkušenosti s použitím bug tracking systémů (například JIRA)., o Vynikající znalost ruštiny (aktivní, na úrovní C1)., o Vynikající znalosti anglického jazyka (ústně a písemně)., Náplň práce, o Vývoj softwaru ve verzi C / C ++ pro operační systém z / OS.. Pracoviště: Bohemia software s.r.o. - nové město, Národní, č.p. 58, 110 00 Praha 1. Informace: Yana Yakupova, +420 774 971 056.

Kultura a sport - Řídící pracovníci v divadlech, kinech, rozhlasu a 10 600 Kč

Řídící pracovníci v divadlech, kinech, rozhlasu a televizi Vedoucí kina Radotín. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 10600 kč, mzda max. 15463 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: MVP: Na Výšince č.p. 875/4, Radotín, 153 00 Praha 512, Kontakt: Mrázková Petra Bc, na tel. č. 604 353 654 od úterý do pátku vždy od 16:00 do 20:00 hodin, e-mail: Petra.Mrazkova@praha16.eu, písemné přihlášky do výběrového řízení se všemi požadovanými náležitostmi zašlete nejpozději do 5. 12. 2018 do 12.00 hodin do podatelny ÚMČ Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín)., Nástupní mzda/plat dle praxe, při zkráceném úvazku., Kompletní informace k nabídce na www.praha16.eu v odkazu Úřad – Volná místa. Pracovní úvazek činí 25 hodin týdně (dohoda možná). Pouze písemné přihlášky do výběrového řízení, a to se všemi požadovanými náležitostmi (nejpozději do 5. 12. 2018 do 12.00 hodin do podatelny ÚMČ Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín)., Změstnanecké výhody: osobní příplatek po zkušební době, mimořádné odměny, stravenky, vitamíny, paušální příspěvek ze SFZ, 5 týdnů dovolené, zdravotní volno (sick days). Pracoviště: Městská část praha 16 kino radotín, Na Výšince, č.p. 875, 153 00 Praha 512. Informace: Petra Mrázková, +420 234 128 202.