„Chtěli jsme ukázat, že se dá vstup do nového roku oslavit i bez výbuchů, dýmu a zraněných zvířat,“ vysvětlil na své facebookové stránce Hřib, proč městská rada uspořádala místo ohňostroje tichou variantu v podobě videomappingu. Desetiminutová show s názvem My, Praha se promítala na muzejní budovu celkem třikrát.

Videomapping byl rozdělen do sedmi obrazů, které tvůrci doprovodili mluveným slovem a hudbou. Na začátku zněl z reproduktorů Hřibův hlas: „Videomapping je moderní a ohleduplnější.“ Pražský primátor na promítání dorazil také osobně. „Líbilo se mi, že bylo představení tak barevné a pozitivní nebo že se pracovalo i s výtvarnou tvorbou pražských dětí,“ dodal ve středu večer na sociální síti.

Projekce za dva miliony korun

Novoroční náhradu klasického ohňostroje pro magistrát vyrobila agentura Art 4 Promotion za necelé dva miliony korun s tím, že bezpečnost na Václavském náměstí a okolí museli zástupci města zajistit sami. Ohňostroj, který byl na začátku uplynulého roku odpálen z Letné, připomněl sametovou revoluci a stál 1,7 milionu korun.

Jeho tvůrci prostřednictvím spolku Ohňostroj pro Prahu tentokrát vybírali finační prostředky od veřejnosti, nakonec našli podporu u městské části Praha 2 a odpaliště bylo u novoměstských hradeb v parku Folimanka. Lidé zaplnili prostor u Kongresového centra, který byl pro sledování ohňostroje nejvhodnější. Nápor přihlížejících nestíhala stanice metra Vyšehrad na lince C. Akce se jmenovala Praha božská a byla věnována hlavně zesnulému zpěvákovi Karlu Gottovi.

Podle informací od policie ohňostroj sledovalo 50 tisíc lidí a videomapping celkem 55 tisíc lidí (20+20+15 na jednotlivých projekcích). Primátor Hřib uvedl, že opakovaná projekce na Národní muzeum měla za cíl právě rozředit dav tak, aby nebyla tlačenice. Počtem účastníků tedy v Praze víc lákala magistrátní novinka, avšak v internetových diskuzích převažuje spíše negativní hodnocení.

Centrum na Silvestra jako bojová zóna

Mnoho příspěvků označuje videomapping jako nudný. Jedna z maminek, jejíž dítě mělo na Národním muzeu obrázek, napsala, že jí akce přišla „nemastná neslaná“. Jiné zmiňují to, že ostatní světové metropole měly ohňostroj a že „Praha přišla s předraženou a dětinskou propagandou primátora“. Pár lidí absenci oficiálního ohňostroje dokonce považuje za ostudu.

Jedním z důvodů, proč magistrát od ohňostroje ustoupil, byla ochrana zvířat. „Po petardách a ohňostrojích odpalovaných na přelomu roku bylo zraněno sedm labutí. Pravděpodobně je to jen špička ledovce a vyděšených nebo zraněných zvířat bylo daleko více,“ uvedl pražský primátor. Tím však Hřib jen ještě více popudil část diskutujících. Považovali to za argumentační faul, protože podle nich přece není na vině pyrotechnická show organizovaná profesionály. Horší jsou údajně jednotlivci, kteří používají zábavní pyrotechniku a dělbuchy odpalují kdekoliv.

Pražané ostatně několikrát upozorňovali, že (nejen) centrum hlavního města se na Silvestra mění v bojovou zónu. Teď navíc mohlo „zrušení“ ohňstroje některé lidi motivovat k tomu, aby si udělali svůj vlastní. „Proti tomu, co se odehrává po téměř celou silvestrovskou noc, je patnáctiminutový profi ohňostroj odpálený odborně z vhodně vybraného místa v podstatě neškodný a jeho zrušením se to nekontrolované šílenství, co se odehrává třeba na Václavském náměstí, opravdu nevykompenzuje,“ míní jedna z facebookových uživatelek.