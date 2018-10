Nový most usnadní spojení mezi Podolím a Smíchovem. Chodcům, cyklistům i MHD

Praha odtajnila podobu budoucího nového mostu přes Vltavu, který propojí Podolí a Smíchov. Radní vybrali vítězný návrh Dvoreckého mostu, který vzešel z architektonické soutěže. Porota složená ze zástupců města i architektů vyhodnotila jako nejlepší dílo tuzemských ateliérů Tubes a Atelier 6.

Dvorecký most - vizualizace.Foto: MHMP

„Snaží se respektovat tradiční pražské obloukové mosty a kubistické prvky v okolí. Věřím, že uleví nejen dopravě, ale také obohatí pražskou architekturu,“ uvedla primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

Těsně za vítězem skončil návrh od slavného španělského architekta Santiaga Calatravy. Podle architekta Romana Kouckého z Institutu plánování a rozvoje (IPR), který byl členem poroty, se tak Praha dobrovolně připravila o stavbu, která by jí přinesla světovou architekturu i věhlas.

„Mohli jsme získat krásný návrh, který by jasně definoval hranice širšího centra a vytvořil novou turistickou atrakci mimo nejzatíženější trasy. Měli bychom to, po čem všichni stále volají, ale nevědí, jak ‚to‘ udělat. Když máme možnost vybrat konečně návrh, který to dokáže, lekneme se,“ zdůraznil Koucký.

Auta na most nepustí

Dvorecký most bude sloužit MHD, pěším a cyklistům. Automobily na něj s výjimkou vozidel záchranářů vpuštěny nebudou. Termín zahájení výstavby, která vyjde odhadem na miliardu korun, zatím zůstává s otazníkem. Oba vítězné ateliéry teď budou pracovat na projektové dokumentaci.

Dvorecký most má ústit na Podolském nábřeží u Žlutých lázní a za zlíchovským lihovarem v Nádražní ulici. Původní úvahy směřovaly k tomu, aby byl přímo pokračováním ulice Jeremenkova, kudy povede nová tramvajová trať.

Ta bude zárodkem takzvané jižní tramvajové tangenty. Zatím není známa přesná trasa. Podle radního pro dopravu Petra Dolínka (ČSSD) by tramvaje měly vést dále z Budějovické na Pražského povstání. Strategie rozvoje tramvajových sítí do roku 2030, kterou vypracoval IPR, počítá i s variantou protažení až do Michle. Půjde přitom o další stamilionové investice jen trať ze Dvorců na Budějovickou má stát zhruba 740 milionů korun.