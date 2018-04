Nový koš u Nuselských schodů. Vejde se do něj 150 injekčních stříkaček

Zákaznický servis - Zákaznický servis Pracovníci v zákaznických 20 000 Kč

Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE - (příjem objednávek). Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE , (přijímání telefonických objednávek od zákazníků) , , Místo výkonu práce: Obec Mníšek pod Brdy – ŘITKA , , Směnnost: krátký/dlouhý týden, 12hod směny (cca 15 směn v měsíci) , Krátký týden - stř+čtvr od 6-18hod, dlouhý týden - po+út, pá až ne od 6-18hod. , , PROČ PRACOVAT PRO NÁS ? NABÍZÍME..., • zázemí silné a stabilní společnosti , • možnost dlouhodobé spolupráce na dobu neurčitou , • moderní pracovní prostředí a příjemný kolektiv , , CO BUDETE DĚLAT ?, • administrativně zpracovávat objednávky , • komunikovat s klienty, řešit objednávky i reklamace , • zadávat požadavky do IS , , JE TO PRÁCE PRO TOHO, KDO..., • má uživatelskou znalost práce na PC , • je trestně bezúhonný , • je samostatný a spolehlivý , • je ochoten pracovat na krátký/dlouhý týden , , V případě dotazů nás kontaktujte na tel.: 725 791 362 , Zašlete Váš životopis na email: zamestnani@abasto.cz , , PODÍVEJTE SE NA NÁS: , www.youtube.com – video „Vítej v týmu“ , www.abasto.cz , , Abasto s.r.o. je moderní velkoobchodní společnost zásobující gastronomické provozy, maloobchodní prodejny, obchodní řetězce a ostatní velkoobchody širokým sortimentem čerstvého ovoce a zeleniny, včetně exotických druhů, bylinkami, houbami a dalšími specialitami.. Pracoviště: Abasto, s.r.o. řitka, K Třešňovce, č.p. 1348, 252 10 Mníšek pod Brdy. Informace: Dobroslava Kožíšková, +420 725 791 362.