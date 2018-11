Novorozenecká televize. V Motole spouští pro rodiče videopřenosy z inkubátorů

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 17 100 Kč

Úředníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví Vrchní referent/rada oddělení hygieny obecné a komunální - pobočka Sever. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17100 kč, mzda max. 25740 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: MÍSTO VÝKONU : Měšická č.p. 646/5, Prosek, 190 00 Praha 9, KONTAKT : Jurčíková Gabriela, tel.: 296 336 796, e-mail: gabriela.jurcikova@hygpraha.cz, , Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo, , Vrchní referent/rada oddělení hygieny obecné a komunální - pobočka Sever, , V Praze 20. 11. 2018, Č.j.: HSHMP 63895/2018, , Ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o státní službě"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo , , Vrchní referent/rada oddělení hygieny obecné a komunální - pobočka Sever, , v oboru služby:, * 28 = Zdravotnictví a ochrana zdraví, , , Charakteristika činností služebního místa:, , * komplexní výkon státního zdravotního dozoru nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností, stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., v platném znění a zvláštními právními předpisy o ochraně veřejného zdraví;, * zajišťování, koordinování a výkon státního zdravotního dozoru ve své územní působnosti, odpovědnost za odbornou správnost a kvalitu odborných prací včetně jednotnosti závěrečných výstupů, vykonávání sankční a správní činnosti; , * vydávání stanovisek a rozhodnutí podle právních předpisů, příprava podkladů a analyzování výsledků činnosti pro rozhodování v otázkách ochrany a podpory veřejného zdraví v rozsahu kompetence orgánu státní správy; , * zabezpečování plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika ČR a dalších odborných úkolů, plnění metodických pokynů hlavního hygienika ČR včetně zpracování a vyhodnocování úkolů a činnosti příslušného oddělení; , * provádění místních šetření pro objektivizaci složitých případů nadměrného hluku a vibrací, jejich řešení a vypracování odborných stanovisek v problematice hluku;, * plnění dalších úkolů dle pokynu představených. , , Místem výkonu služby je Praha, , Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. , , Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. 2. 2019., , Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy., , Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 20. 12. 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Hygienická stanice hlavního města Prahy, Rytířská 12, p.s. 203, 110 01 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu: podatelna@hygpraha.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDDS: zpqai2i., , Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada oddělení hygieny obecné a komunální - pobočka Sever"., , Všechny ostatní důležité informace a formuláře k tomuto výběrovému řízení najdete na webových stránkách www.hygpraha.cz v sekci Volná místa. , , ZAM VÝHODY : , - 5 týdnů dovolené, 5 sick days, - příspěvek na stravování;, - podpora vzdělávání. Pracoviště: Hygienická stanice hlavního města prahy se sídlem v praze -002, Měšická, č.p. 646, 190 00 Praha 9. Informace: Gabriela Jurčíková, +420 296 336 796.