Novoroční úklid začne tradičně v horní části Václavského náměstí

Stejně jako v loňském roce i letos bude novoroční úklid v Praze probíhat 1. ledna od tří hodin ráno. Jako první stroje uklidí horní část Václavského náměstí, pak bude následovat ruční úklid. Stroje se na místo vrátí v osm hodin. Hlavní město zaplatí za zajištění novoročního úklidu a dopravní opatření s tím související asi milion korun. Ve čtvrtek o tom informovaly Pražské služby.

Hlavní plochy centrální části metropole tj. Staroměstské náměstí, Karlův most, Malostranské nebo Hradčanské náměstí by mohly být za předpokladu dobrých klimatických podmínek uklizeny už do 12 hodin a tzv. dočištění bude probíhat odpoledne.

Napadaný sníh jako komplikace

„Novoroční úklid nejnavštěvovanějších míst Prahy bude zajišťovat zhruba 120 pracovníků a 30 úklidových mechanizmů různých typů. To je asi šestkrát více než při klasické směně. Minulý rok bylo odvezeno cca 35 tun odpadu, toto množství předpokládáme i letos,“ uvedl tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

Komplikací by mohl být napadaný sníh. Úklid by pak byl spojený s odvozem sněhu a byl by prodloužen o 48 hodin. V takovém případě by i vzrostly náklady, odhadem až na dvojnásobek. „Odvoz znečištěného sněhu bude realizován na náplavku Na Františku. Po jeho roztátí se uklidí v něm obsaženém nečistoty (střepy, konfety, zbytky pyrotechniky) a odvezou se do spalovny. Pokud sníh nenapadne, silvestrovský odpad poputuje do spalovny přímo,“ dodává Mana.