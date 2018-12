Pozůstatky po bujarých oslavách příchodu nového roku v centru Prahy opět přichystají jednu z nejtěžších směn pro pracovníky Pražských služeb. Novoroční úklid začne 1. ledna 2019, stejně jako v loňském roce, již ve tři hodiny ráno strojním úklidem horní části Václavského náměstí. Ruční úklid bude zahájen v obvyklém čase, tj. od 5 hodin. Automobily se vrátí do centra kolem osmé hodiny.

Hlavní plochy centrální Prahy jako je například Staroměstské náměstí, Karlův most, Malostranské nebo Hradčanské náměstí budou, pokud to klimatické podmínky umožní, uklizeny do 12.00 hodin. Dočištění bočních ulic proběhne v odpoledních hodinách.

„Novoroční úklid nejnavštěvovanějších míst Prahy bude zajišťovat zhruba 120 pracovníků a 30 úklidových mechanizmů různých typů. To je asi šestkrát více než při klasické směně. Minulý rok bylo odvezeno zhruba 35 tun odpadu, toto množství předpokládáme i letos,“ odhaduje tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

V případě, že napadne sníh, může být úklid spojený s odvozem sněhu prodloužen až o 48 hodin. Nárůst nákladů v takovém případě odhaduje až na dvojnásobek. „Odvoz znečištěného sněhu bude realizován na náplavku Na Františku. Po jeho roztátí se uklidí v něm obsaženém nečistoty jako jsou střepy, konfety, zbytky pyrotechniky. Pak se odvezou do spalovny. Pokud sníh nenapadne, silvestrovský odpad poputuje do spalovny přímo,“ říká Mana.

Hlavní město Praha za zajištění novoročního úklidu a souvisejících dopravních opatření zaplatí přibližně jeden milion korun.