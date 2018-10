Nového radního pro územní rozvoj čeká tanec v minovém poli

Do horkého křesla radního pro územní rozvoj a územní plán nejspíš usedne bývalý šéf pražského Institutu plánování a rozvoje (IPR) Petr Hlaváček (nominovaný TOP 09), reprezentující volební seskupení Společné síly pro Prahu.

Jde o jeden z nejdůležitějších postů pro rozvoj hlavního města. Ten, kdo ho obsadí, bude mít obtížný úkol dosáhnout kompromisu ohledně konečné podoby Metropolitního plánu, který má platit od roku 2023.

Hlaváček zatím nechce o své nominaci hovořit. Piráti ani Praha sobě, s nimiž teď Společné síly pro Prahu sestavují koalici, ale podobného favorita, který by měl zkušenosti s územním plánováním, nemají. „Je to největší odborník na územní rozvoj z celé koalice, tak uvidíme, zda to bude stačit,“ uvedl zdroj obeznámený s vyjednáváním.

Čeká ho ostřelování ze dvou táborů

Pro tvůrce Metropolitního plánu je Hlaváčkovo jméno zárukou kontinuity. Budoucí radní ale musí počítat s ostřelováním nejméně ze dvou protilehlých táborů „zelených“ i developerů. Letos na jaře IPR, který je zpracovatelem Metropolitního plánu, odevzdal jeho kompletní návrh. Ve lhůtě do konce července se k němu sešly desítky tisíc připomínek z městských částí, od občanů i různých organizací. Teď nastává dlouhá doba vyjednávání a zapracování připomínek.

S bojem o podobu Metropolitního plánu má Hlaváček osobní zkušenost. V letech 2015 až 2016 stál u toho, když vznikaly jeho základy. Ty se otřásly, když Hlaváčka před dvěma lety tehdejší radní odvolali z čela IPR. Důvodem mělo být zpoždění příprav plánu. Hlaváčkův tehdejší tým ale několik měsíců fungoval bez podpory magistrátu poté, co byl odvolán radní pro územní rozvoj Matěj Stropnický a neobsazené bylo i místo ředitele odboru územního rozvoje magistrátu.

Nakonec revoluce na IPR skončila kompromisem. Namísto výběrového řízení na nového ředitele byl v čele potvrzen jeho prozatímní šéf Ondřej Boháč. Spolupráce se Zelenými, jejichž představitelka Petra Kolínská se po Stropnickém stala radní, ale dál fungovala špatně. Spory vyvrcholily letos na jaře, když Kolínská ostře vystoupila proti výsledné podobě návrhu Metropolitního plánu, a to i přesto, že po dva roky byla u jeho příprav.

Zelení spolupracují s Piráty

Na Kolínskou a Zelené teď v novém pražském zastupitelstvu nezbylo místo. Jejich kritika, týkající se například malé ochrany zeleně, občanské vybavenosti nebo zástavby sídlišť, však bude i v novém vedení města rezonovat.

Někteří sympatizanti či dokonce členové Zelených se totiž přesunují k úspěšnějším Pirátům. Ty už před volbami reprezentovala coby expertka na politiku bydlení Eva Tylová, bývalá vlivná členka Zelených. Za Piráty letos kandidovala i do Senátu. Další Zelení spolupracují s Piráty v městských částech.

Developeři volají po odblokování uzávěr

Své si k Metropolitnímu plánu řekne taky další koaliční partner, Praha Sobě v čele s Janem Čižinským. Ten měl už coby starosta Prahy 7 připomínky, týkající se rozvoje Holešovic, Nových Bubnů či budoucnosti Letné. S tvůrci nového územního plánu se naopak shoduje v tom, že výstavba se má soustředit do velkých rozvojových území, brownfieldů a uličních proluk.

Nový radní pro územní rozvoj bude nejen pod palbou opozice a více či méně i koaličních partnerů, ale zároveň bude čelit tlaku developerů, kteří už v minulém volebním období volali po změnách stávajícího plánu a odblokování stavebních uzávěr hlavně ve velkých rozvojových územích a brownfieldech.