Praha 11 - Developer prý zahájil prodej bytů dřív, než měl. Řada lidí, kteří si zde již koupili byt, se může dostat do problémů.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK / Matej Slávik

Obytný komplex Milíčov­Sever v Praze 11 stojí v rozporu se stavebním zákonem. Části sídliště pro 3000 nových obyvatel Jižního Města chybí územní rozhodnutí. Příslušný stavební úřad by proto měl zahájit řízení o jeho odstranění. Rozhodl o tom Městský soud v Praze na základě žaloby podané občanským sdružením Hezké Jižní město (HJM). Původní územní rozhodnutí vydané magistrátem hlavního města Prahy v roce 2007 bylo verdiktem zrušeno. Vše už může zvrátit pouze kasační stížnost.

HJM podalo žalobu i na druhou, zatím rozestavěnou část – Milíčov Jih. Jak Deník už před časem informoval, jedním ze zásadních důvodů žaloby byla faktická likvidace vzácných živočichů žijících v těsné blízkosti nové zástavby.

Čtěte více: Sídliště Milíčovský háj ničí ohrožené živočichy

Do velkých problémů se ale nyní dostává celá řada lidí, kteří v Milíčově v dobré víře koupili byt. Budou se muset vystěhovat? A kdo jim v takovém případě vrátí investované miliony korun?

Developer se unáhlil

Podle zástupce HJM Zdeňka Kvítka leží zodpovědnost kromě městské části také na developerovi projektu. Ten totiž zahájil prodej bytů zřejmě dříve, než měl.

„Při výstavbě bytů a jejich prodeji stávajícím majitelům musel developer vědět, že správní rozhodnutí (původní územní rozhodnutí – poz. red.) podléhá soudnímu přezkumu. Vedení Prahy 11 mělo neprodleně zareagovat a vystoupit proti nezákonnému postupu. K této situaci nemuselo vůbec dojít,“ je přesvědčen Kvítek. Developer měl dle jeho mínění vyčkat s prodejem bytů až na ukončení soudního přezkumu. Jedině tak by dostál liteře stavebního zákona. „Nelze proto argumentovat tím, že stavební společnost prodávala byty v dobré víře. O naší žalobě věděla. Byla podána podle zákona, jinak by se jí soud nezabýval,“ je přesvědčen Kvítek.

Byty lidé koupili v dobré víře

Deník se pokusil oslovit některé obyvatele Milíčova. Vesměs mají jen mlhavé představy o podstatě sporu. Chybí jim základní informace. „Nebudeme se stěhovat. Vzali jsme si několikamilionovou hypotéku. Poctivě splácíme. Nemohou nám vzít byt, kvůli úřední chybě,“ je si jistá místní Marie K. V podobném duchu odpověděli i další lidé. Nikoho z nich ani nenapadlo, že by možná měli začít řešit otázku – kdo hypotéku doplatí, případně kdo jim vrátí peníze. Právnička Kateřina Adamová se domnívá, že by se mohl roztočit zdlouhavý kolotoč občansko právních žalob.

„Pokud by odpůrce, v tomto případě developer neuspěl s kasační žalobou, pak by skutečně musel být soubor objektů odstraněn. Záleželo by na přístupu původního majitele bytů. Zda by se vyrovnal se všemi svými zákazníky najednou, nebo by se každá jednotlivá záležitost projednávala zvlášť u soudu,“ uvažuje Adamová. Právo podle ní je však jednoznačně na straně obyvatel Milíčova.

Oficiální stanovisko developera se získat nepodařilo. S velkou pravděpodobností ale využije možnost kasační žaloby, aby tak zabránil odstranění staveb. Městská část si stojí za tím, že jednala v souladu s právem.