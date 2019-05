Samek spravuje úspěšný blog a stejnojmennou facebookovou stránku Bulbem záchranáře a vulvou porodní asistentky, v březnu si jej moderátor Martin Veselovský pozval do diskuzního pořadu internetové televize DVTV. Jejich interview, které se týkalo hlavně nesmyslných výjezdů záchranářů i financování záchranné služby, vzbudilo velký ohlas.

Vedení magistrátem zřizované organizace se bránilo, Samek se rozhodl podat výpověď a tento týden vystoupil v DVTV znovu, kde mluvil zase o nových sanitkách typu Mercedes-Benz Sprinter, jejichž nástavbu na základě výběrového řízení dodala firma Baus-At Czech. „Tahle společnost dělá dobré sanitky, nevím, proč ty naše jsou tak špatné,“ uvedl dlouholetý záchranář ve videu, které vyšlo v úterý.

Samek pak konkrétně popsal „neuvěřitelně špatný, hodně nebezpečný věci.“ Třeba židle pro personál v nástavbě nových sanitních vozů se podle něj už několikrát uvolnila. „V autě pak může lítat padesát kilo železa, děsí mě to. Může to někoho zabít,“ dodal zaměstnanec pražské záchranky ve výpovědi. Dále mu vadilo ovládání palubní desky či majáku přes tablet, který se údajně při brzdění sám vypíná.

Závady jsou zásadním zklamáním

Už v pondělí radní pro zdravotnictví Milena Johnová (Praha sobě) oznámila, že vedení metropole nechá prověřit smlouvu s dodavatelskou firmou. „Na vozech se v provozu vyskytují opakující se závady, především v oblasti elektroinstalace,“ uvedla v tiskové zprávě Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy s tím, že neodkladná péče ohrožena není, protože do provozu byly zapojeny náhradní sanitky. V provozu je nyní 68 sanitních vozidel rychlé zdravotnické pomoci (RZP) a 12 vozidel rychlé lékařské pomoci (RLP).

„Odstranění těchto nedostatků reklamujeme u dodavatele, aby se vozidla vrátila do provozu co nejdříve a bez závad. To nemění nic na tom, že tyto závady na straně Baus-At Czech jsou pro nás zásadním zklamáním,“ uvedl Ján Doubrava, náměstek ředitele sekce technicko-provozní ZZS HMP.

Doubrava v tiskové zprávě dodal, že ve veřejné soutěži vyhrála nejnižší cenová nabídka, ale hodnotící komise složená z jedenácti členů včetně samotných záchranářů i řidičů dostala od dodavatele záruky, že splní požadované kritéria. Podle ředitelova náměstka však Baus-At Czech tak neučinil.

Pražská záchranka navíc udělila smluvní pokutu v celkové výši téměř 13 milionů korun kvůli tomu, že česká firma zastupující nadnárodní společnost nedodržela termín dodání zakázky za 122 milionů korun, což byl 13. listopad 2018. Poslední tři sanitky dodala dokonce až během letošního dubna.

V budoucnu se to nesmí opakovat, tvrdí radní

„Při předání vozidla nevykazovala žádné závady, které se projevily v náročném provozu ZZS,“ reagoval na dotaz ČTK k aktuální situaci jednatel společnosti Baus-At Czech Vladimír Panský s tím, že má hlášeny poruchy u devíti vozů a že je firma řeší. Zpoždění dodávky dává Panský za vinu polskému výrobci.

„Je potřeba, abychom tu situaci analyzovali, abychom se poučili z těch chyb, které se odehrály a vedly k současným komplikacím. V budoucnosti se to nesmí opakovat,“ uvedla pražská radní Johnová. Na kritiku záchranáře Samka vedení ZZS HMP reagovalo tak, že Samek poškozuje zkreslenými tvrzeními nejen pražskou záchranku, ale především její zaměstnance.

Oficiální facebooková stránka magistrátu místo vyjádření k této kauze v úterý zveřejnila toto: „Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy se datuje od roku 1857 a je nejstarší záchranou službou na světě. Denně zasahuje u průměrně 350 případů. Šest až osm operátorek vyřídí denně přes 700 hovorů na tísňové lince 155 a stovky dalších volání a rádiových relací. Děkujeme vám všem za skvělou práci!“