Největší outletové centrum u letiště. Na jaké módní značky se můžete těšit?

U Letiště Václava Havla vzniká nové outletové obchodní centrum. Zákazníkům se otevře už 18. května. Prague The Style Outlets prozradil první módní značky, na které se mohou návštěvníci těšit. Nakoupit si nejen oblečení můžete v exkluzivních obchodech, jako Versace Jeans, Adidas či oblíbené hračkářství Hamleys. Můžete se těšit i na restauraci pro cestovatele HMS/Autogrill.

Vizualizace nového outletu v pražské RuzyniFoto: Prague The Style Outlets

„Těší nás, že zákazníkům můžeme nabídnout řadu předních mezinárodních i českých značek. PTSO bude přitahovat jak české zákazníky, tak turisty. Zážitek z nakupování doplní i zajímavé interiéry inspirované historickou Prahou,“ uvedla Lenka Kholová, ředitelka Prague The Style Outlets.

Milovníci nákupů se mohou těšit na značky jako jsou třeba Bogner, Frankie Morello, Geox, Marina Militare, Nike či Trussardi. Pro některé značky bude otevření pobočky v obchodním centru vstupem na český trh. Outlet také přichází s bohatou gastronomickou nabídkou, důkazem je například pobočka Coffee Fellows nebo HMS/Autogrill. Jde o světového provozovatele sítě restaurací pro cestovatele, který k nám přináší nové koncepty v tomto segmentu.

První návštěvníci by se do outletového centra mohli podívat už 18. května. Nové outletové centrum leží nedaleko letiště Václava Havla Praha. Výhodou lokality je také to, že se nachází pouze 25 minut od centra města.

Centrum zákazníkům nabídne přes dva tisíce parkovacích míst, služby a vybavení, jako je bezplatné Wi-Fi připojení, mobilní nabíjecí stanice, dětské koutky, chill out zóny, terasu, restaurace, kavárny a veřejné dopravní spojení.

Největší outletové centrum nakupujícím přinese asi 100 obchodů včetně prémiových značek jako Trussardi, Karl Lagerfeld, Nike, Adidas, Versace Jeans nebo Hamleys. Prague The Style Outlets je společným projektem společností The Prague Outlet a NEINVER. Ve finále centrum, do kterého firmy investovali přes 70 milionů eur, nabídne přes 600 pracovních příležitostí.