„Nikomu nechceme brát právo se bavit, dát si skleničku u řeky… Na druhou stranu v některých dnech registrujeme desítky až stovky telefonátů kvůli rušení nočního klidu. V reálu to většinou vypadá tak, že hluk není nijak organizovaný, ale dělají ho desítky hloučků lidí, kteří sedí u řeky a popíjejí alkohol z okolních večerek,“ konstatoval radní Jan Chabr (Spojené síly / TOP 09), podle kterého doteď chyběl právní nástroj, jak situaci řešit. „Pevně věřím, že toto je správná a rozumná cesta,“ dodal.

Novela přináší v „konkrétní“ části prodloužení seznamu lokalit, v nichž je na přání místních radnic konzumace alkoholu zakázána. K dosavadním 837 místům mají přibýt další zhruba dvě stovky.

Autoři návrhu poukazují na to, že přírůstek takzvaných bezalkoholových zón je jen vyslyšením přání městských částí. Ty měly navíc i možnost vymezit části parků, které už jsou teď na seznamu se zákazem, jako místa pro „přiměřenou“ konzumaci alkoholu. Nikdo o to ale neprojevil zájem.

Zároveň neuspěla ani Praha 1, která prosazovala noční zákaz konzumace na celém území Pražské památkové rezervace s argumentem, že regulace podle konkrétního výčtu míst je složitá a matoucí.

Inspirace v zahraničí

„Legislativní nástroj, jakým bude nová vyhláška, nám v boji za příjemnější život v centru může výrazně pomoci, stejně jako již pomáhá v jiných evropských metropolích. V hostinských provozovnách a na předzahrádkách by mohli všichni slušní obyvatelé i turisté i nadále pivo či jiný mok konzumovat. Jistě nemají potřebu pít alkohol na ulici a u toho rušit své sousedy, a proto na ně vyhláška nijak negativně nedopadne,“ uvedl loni na podzim starosta Prahy 1 Petr Hejma (My co tady žijeme / STAN).

Nová vyhláška navíc strážníkům zvětšuje prostor k pokutování.

Podle současných pravidel může městský policista pokutovat za porušení zákazu pouze jedince přistižené při samotném pití. Upravené znění počítá jako s dostačujícím důkazem pouhou otevřenou lahev či jinou nádobou v místech zákazu. Příslušné posílení pravomocí strážců zákona se podle navrhovatelů přitom opírá o výroky Ústavního soudu.

„Slibujeme si od toho podstatné zlepšení vymahatelnosti právních předpisů. Novela by mohla začít platit od prvního července. Doufáme, že pro ni zvednou ruku opoziční zastupitelé, z nichž řada se potýká s negativními dopady veřejného popíjení alkoholu v pozici představitelů městských částí,“ prohlásil náměstek primátora Petr Hlubuček (Spojené síly / STAN).

Vyhlášku začalo připravovat už předchozí vedení metropole. Shodu na výsledném textu brzdily různé pohledy jak jednotlivých městských částí, tak koaličních partnerů. Při aktuálním hlasování rady úpravu nepodpořili Piráti a zbytek městské „vlády“ tak bude v zastupitelstvu potřebovat hlasy opozice.

Vedení města je nejednotné

Koaliční Piráti označovali původní návrh novely jako příliš velkou regulaci. Na základě jejich připomínek nebyly do výčtu „zapovězených“ míst zařazeny (vedle stávajících nemocnic, stanic metra či škol a jejich okolí) zařízení sociálních služeb, kostely a modlitebny ani prostranství před veškerými obchody, které nabízejí alkohol.

Vyhláška zakazuje pobíhání psů, vyhrazuje místa pro jejich volný pohyb

„Cílem koalice bylo spíš snížit počet míst, kde je konzumace alkoholu zakázána. Navrhovaná vyhláška jde však spíše opačným směrem a přináší rozšíření míst se zákazem konzumace alkoholu,“ uvedl primátor Zdeněk Hřib (Piráti) prostřednictvím své kanceláře v připomínkovém řízení.

Primátorův tým popsal vypořádání vlastních připomínek slovem „částečné“ a zástupci Pirátů v radě se zdrželi hlasování. Autoři důvodové zprávy k novele nicméně trvají na tom, že nová norma není zbytečně restriktivní.

„Oproti stávající úpravě dochází u obecných definic zákazu k jejich optimalizaci a nová úprava není vedena záměrem rozšiřovat územní rozsah zón se zákazem,“ tvrdí magistrátní dokument. Jako nadměrnou regulaci magistrát v připomínkovém řízení odmítl návrh Prahy 20, aby se obecný zákaz konzumace rozšířil i na pohřebiště a stometrový okruh kolem nich.