Nová vyhláška, která začíná platit v polovině října, výslovně zakazuje činnosti, které obzvlášť „narušují estetický vzhled města“ nebo ruší práva jiných osob nadměrným hlukem, pachem či znečištěním.

V ulicích centra zatím nic nenasvědčuje tomu, že se blíží začátek přísnější regulace. Strážníci městské policie, kteří budou mít vymáhání pravidel na bedrech, se však na změnu připravují a podobizny pand nebo medvědů nebudou tolerovat.

„Novela je podle mě krokem správným směrem, protože částečně vyjasňuje mantinely. Není to ale stoprocentní, protože nezmiňuje třeba ‚levitující‘ postavy nebo vystupování s živými zvířaty, což je většinou de facto žebrání,“ upozornil náměstek ředitele pražské městské policie Ludvík Klema.

Podle náměstka ředitele pražských strážníků je provozování zmíněných atrakcí často výnosným byznysem. „A jeho provozovatelé mají dobrý právní servis. Budou se určitě snažit najít skuliny v zákoně,“ dodal Klema.

Klávesista s maskou koně

Takovou skulinu by mohl představovat třeba pouliční hráč na klávesy s maskou koně pouze na obličeji, který reagoval na dotaz ohledně jeho obeznámenosti s novelou jen řehtáním a neurčitým kýváním hlavou. Novela jmenovitě zakazuje „vystupování v převlecích za zvířata či postavy z filmů, televizních pořadů nebo počítačových her a také v převlecích, které svými rozměry zjevně přesahují proporce dospělého člověka.“

Postavy zvířat nadměrných rozměrů nebo nejrůznější nafukovací figuríny podle zdůvodnění novely „žádné umění neprodukují, kromě fotografování se s kolemjdoucími za úplatu, kterou podle podnětů občanů dokonce někdy vymáhají“.

Méně šťastné je pak podle Klemy vágnější ustanovení, které nepřipouští umělecké produkce vyrušující nad „míru přirozenou poměrům“. Vedení metropole argumentuje tím, že například v živém středu města je tolerance k hudebním produkcím výrazně větší než ve vilové čtvrti a právě strážník v tom má být „posledním arbitrem“.

Podle nových pravidel bude také třeba možné hrát v památkové rezervaci na saxofon bez dusítka. Zapovězené jsou tam naopak skotské dudy. Novinkou je i rozšíření zákazu veškerých uměleckých produkcí na náměstí Míru, v Nerudově a části Spálené ulice, na Velkopřevorském náměstí a celé ploše Staroměstského náměstí, kde byl dosud busking povolen v některých částech.

Více prostoru pro opravdové umění

Skuteční pouliční umělci však získají víc prostoru – u jedinců se povolená maximální plocha bez nutnosti povolení k záboru rozšiřuje z metru a půl na dva metry čtvereční a v případě skupin z šesti na dvanáct.

„To je pro mě velmi příjemná změna, protože na ulici vystupuji obvykle v týmu. Vytlačení pand a podobných záležitostí pak považuji za prospěšné nejen jako muzikant, ale i jako Pražan. Je to dobré pro kultivaci veřejného prostoru, byť zároveň nechci být arbitrem toho, co ještě je a co už není umění,“ řekl Pražskému deníku Jan Mrázek, který občas hraje na kytaru a zpívá na dlažbě u Kampy.

S buskerovými slovy o kultivaci Prahy souhlasí šéf opozičního klubu zastupitelů hnutí ANO, který i s kolegy novelu minulý týden podpořil. „Na druhou stranu není boj proti pandám to úplně nejdůležitější, co metropoli pálí. Koalice se nedokáže dohodnout na prioritách z předvolebních programů všech stran, jako je například centrální stavební úřad nebo sjednocení systému parkování. A tuto určitou neschopnost nahrazuje velmi líbivými kroky, kam trochu regulace buskingu zapadá,“ uvedl Patrik Nacher.