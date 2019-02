Praha - Zoologická zahrada v sobotu zahájí už 86. sezonu. Láká na retrostyl i nová zvířata. Problémem i nadále zůstane parkování a doprava.

Stres. Na to se musí připravit návštěvníci pražské zoo. Dostat se do zahrady autem a zaparkovat bývá tradičně nadlidský úkol. Situace je i po řadě let stále stejná. Jen na okamžik si mohli řidiči vyzkoušet plánované záchytné parkoviště u výjezdu z tunelu Blanka v Troji. „Testování trvalo několik dní, parkoviště se osvědčilo," popsal ředitel zoo Miroslav Bobek.

Připravují se podklady pro P+R parkoviště

Plánem zahrady bylo, aby se stálý provoz odstartoval s počátkem letošní sezony. To se ale nestane. Jak přesně to s parkovištěm bude, není úplně jasné. Podle magistrátu by sice mělo být zprovozněné, ale na jiném místě a rozhodně ne hned.

„Nyní se připravují podklady pro vznik P+R parkoviště. To by mělo vzniknout na pozemku nedaleko testované lokality blíže výjezdu z tunelového komplexu, ale také u Povltavské ulice," okomentoval mluvčí magistrátu Vít Hofman. Obdobnou situaci řeší nyní také letenští. Podzemní garáže u Blanky zejí prázdnotou už přes rok. Otevřou se nejdříve v létě.

Řešení? Tramvaj!

Zahrada plánuje i sama, jak zlepšit komfort při parkování. Proměnou by mělo projít například parkoviště na jižní straně zahrady. „Chceme opustit předpolí Trojského zámku, které je přeplněné auty. Úpravou jižního parkoviště by se to částečně vykompenzovalo," vysvětlil Bobek. Kdy by ale k tomu mohlo dojít, není jasné. „Je to na dlouho, musí se vyřešit parkování u zahrady komplexně," dodal Bobek.

Plánů na vyřešení dopravy do zoologické zahrady byla už celá řada. Podle vedení zoo by byla nejlepší tramvaj, která by stavěla u její severní části blízko budoucí expozice Arktidy. Tramvaj by jela tunelem, u zahrady by se dostala na povrch a následně opětovně zmizela pod zemí. „O to máme jednoznačně zájem, jde ale prozatím jen o nápad. Bylo by hezké dostat tramvajové spojení třeba ke stému výročí," uvedl Miroslav Bobek.

Zoo očekává nová mláďata i další přírůstky

Pokud už se zájemci do zoo dostanou, čeká je řada novinek. „Letos přivítáme 60miliontého návštěvníka. Podívali jsme se do minulosti, do roku 1975, kdy našimi bránami prošel 25miliontý návštěvník," popisuje Bobek.

Mezník by měla zahrada překročit na přelomu dubna a května, nyní jí schází okolo 120 tisíc lidí. Díky úspěšnému pátrání na slavnostní zahájení v retrostylu dorazí i šest dnes už mužů, kteří byli v roce 1975 součástí skupiny dětí překračující hranici 25miliontého návštěvníka.

Mláďat se asi dočkají gapardi či levharti

Zoo slibuje i řadu nových přírůstků. „Loni jsme měli okolo 1300 mláďat, letos by to mohlo být obdobné," řekl zoologický náměstek Jaroslav Šimek. Během pár týdnů se mají narodit malí lemurové či vzácný gibon stříbrný.

Mláďat se nejspíš dočkají i gepardi či levharti. „Neočekáváme slony, u nich to nejde tak rychle," řekl Šimek. Během jara by měla do zoo doputovat i nová žirafa z Velké Británie či řada různých druhů ptáků. K vidění bude i chovatelská rarita, vydří sedmerčata, která se narodila v lednu.