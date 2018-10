Nová sametová revoluce proběhla v sobotu odpoledne na náměstí Jana Palacha

Happening s názvem Nová sametová revoluce uspořádali v sobotu odpoledne na náměstí Jana Palacha v Praze zástupci frakce Evropa svobody a přímé demokracie (EFDD) Evropského parlamentu. O nutnosti změnit fungování Evropské unie (EU) na akci hovořil europoslanec Jiří Payne (Svobodní). Občané mohli podepsat Sametovou deklaraci, jež podle Payna nabízí alternativu k budoucímu směřování Evropské unie.

Jiří Payne.Foto: Archiv

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker loni v březnu představil v Evropském parlamentu takzvanou bílou knihu, jež počítala s pěti možnými scénáři budoucího vývoje EU. Jedna alternativa nabízela pokračovat v rámci EU jako dosud, druhá se týkala pouze udržení společného vnitřního trhu. Další možností bylo, že k větší integraci se připojí jen ten, kdo ji bude chtít. Jinou případnou cestou bylo heslo „méně, ale efektivněji". Počítalo se však i s návrhem dělat mnohem víc všichni společně.

Odejít z EU není řešení

„Všechny varianty zachovávají to, že občané nemají vliv na to, co se v Bruselu děje. My předkládáme šestý scénář, který umí odstranit demokratický deficit z evropského kontinentu," poznamenal Payne před několika desítkami lidí. Deklarace mimo jiné upozorňuje na přeregulované tržní prostředí v EU, koncentraci moci nebo unifikaci v oblastech, kde by měla převládat pluralita.

Podle Payna není cestou měnit Lisabonskou smlouvu. „Sjednat změnu smlouvy by trvalo pět let, dalších pět by trvala ratifikace," řekl. Zároveň podle něj není vhodné odejít z EU, neboť je na příkladu Británie zřejmé, že „unie dělá vše pro to, aby se to nepovedlo".

Jako jednu z možností uvedl změnu české ústavy. „Kdybychom změnili články, které říkají, že evropská legislativa je nadřazena českým zákonům, komise ztratí moc a můžeme začít jednat o dobrovolné spolupráci mezi evropskými státy," doplnil s tím, že by k takovému kroku nemusely přistoupit všechny země EU, ale třeba 15 až 20.

Paynovu deklaraci podpořili například estonský politik Igor Gräzin nebo zakladatel Strany svobodných občanů a bývalý europoslanec Petr Mach.