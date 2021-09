Podle Hlubučka ale městské „akciovky“ nemohou využívat „in-house výjimku“ pro provoz elektráren na městském majetku. Tato výjimka dává možnost uzavírat s městskými organizacemi smlouvy bez nutnosti organizovat soutěže. „Hlavní důvod pro vytvoření příspěvkové organizace je ale ten, že pro dotační tituly musí zůstat dodávka elektřiny neziskovou činností. V opačném případě by výše podpory na instalace s dotací byla významně nižší, tedy v neprospěch města,“ řekl.

Z řad opozičních zastupitelů zazněly k novince výhrady. Podle exministra financí Ivana Pilného (za ANO) se Praha vydává „socialistickou cestou“, která navíc může narazit na legislativní problémy kvůli pravidlům o provozování slunečních elektráren. Zdeněk Zajíček (ODS) zase zapochyboval, jestli je nutné kvůli projektu zakládat a financovat novou organizaci. „Přijde mi to předčasné a nezodpovědné. To Společenství obnovitelné energie navíc na rozdíl od takové Pražské plynárenské nebude mít žádný kapitál na případné pokuty a podobně,“ poznamenal.

Organizace by ale také měla radit fyzickým osobám i firmám, které se budou chtít projektu zúčastnit.

Schválením Klimatického plánu do roku 2030 si Praha už v květnu vytyčila ambiciózní cíl pokrýt přes 20 tisíc budov střešními slunečními elektrárnami, případně kogeneračními jednotkami na biometan. Společenství obnovitelné energie se primárně zaměří na městské budovy, kterých je kolem 7 tisíc včetně více než tisícovky školních objektů nebo několika stovek domů pro sociální zařízení.

