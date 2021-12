Roky zpoždění

Nová Palmovka, komplex za přibližně 1,1 miliardy korun, jehož součástí mělo být nové sídlo radnice Prahy 8 a původně i prostory pro obchody a služby, byl schválen již v roce 2010. O sedm let později pražští zastupitelé odsouhlasili poskytnutí finančních prostředků městské části Praha 8 ve výši dosahující až 600 milionů korun, které byly určeny na dokončení projektu, v jehož rámci mělo kromě radnice vzniknout i sídlo Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.

Spolek odmítl kompromis, kvůli metru D půjde k zemi stovka stromů

V roce 2018 pak obě strany uzavřely samotnou smlouvu, upravující přesné podmínky poskytnutí dotace, mezi něž patřila i dohoda, že stavba bude dokončena nejpozději do 30. června roku 2019. Kvůli nejasnostem týkajícím se vlastnictví budovy i sporům se stavebníkem však na křižovatce Sokolovské a Zenklovy už roky chátrá opuštěná stavba.

Palmovku čeká velká proměna

K čemu, nebo komu bude po svém dokončení objekt sloužit, by mohlo být zřejmé zhruba v první polovině příštího roku. Magistrát zatím zvažuje tři varianty: buď by zde sídlila evropská agentura pro kosmický program, či úředníci magistrátních firem, případně Praha budovu nabídne v koncesi. Žádná z variant však nepočítá s tím, že by byl objekt prodán.

Převzetím projektu Hlavním městem Prahou se tak Palmovka snad konečně zbaví nevzhledného staveniště a stane se plnohodnotnou součástí plánované proměny celé lokality. „Na koordinovaném rozvoji této části Prahy 8 intenzivně pracujeme již více než rok. Nyní se tak před námi otevírá možnost propojení území Nové Palmovky s připravovanou novou městskou multifunkční čtvrtí na Palmovce,” řekl Petr Hlaváček, první náměstek primátora pro územní rozvoj, a dodal, že v rámci pořizované územní studie se na Palmovce primárně plánuje bydlení v městských bytech, služby a občanská vybavenost včetně nové základní školy pro stávající i nové obyvatele.