Před deseti lety si tehdejší radnice městské části objednala projekt nového sídla, který zahrnoval i obchodní část. Brzy se ukázalo, že jde o příliš velké sousto. Navíc se po komunálních volbách v roce 2014 změnilo politické rozložení sil.

O rok později se výstavba prakticky zastavila a začala série sporů mezi investorem a stavební firmou ohledně plnění smluvních podmínek.

Jasno má být do konce roku

Kauza zároveň přerostla hranice městské části. Co se stavbou dál, řeší aktuálně už i vedení Prahy. Jasněji by mělo být do konce roku. Na stole jsou varianty od prodeje rozestavěného objektu až po jeho úplné zbourání. Jako podklad pro rozhodování slouží čerstvá analýza od poradenské společnosti Ernst & Young, kterou si objednala Praha 8.

„Více než stostránková studie zahrnuje nejrůznější varianty. Diskuze probíhá mezi městskou částí, hlavním městem a pražským Institutem plánování a rozvoje,“ říká mluvčí Prahy 8 Martin Šalek s tím, že společné schůzky expertů teď ještě komplikuje špatná epidemická situace.

„Do prosince by mělo být jasno, pak bude vybrané řešení předloženo k veřejné debatě,“ dodává Šalek.

Jisté je to, že případná dostavba je zcela mimo finanční možnosti městské části. Ta už několik let bojuje s Metrostavem o uhrazení dluhů a pře se o okolnosti zakonzervování nedostavěné budovy. Mezitím ztroskotal i záměr Prahy, aby nízká část budovy radnice, kde měly být podle původního plánu obchody, byla dostavěna pro sídlo pražské záchranky.

Část investiční dotace na vybudování sídla záchranářů byla v roce 2018 použita na uhrazení dluhů vůči Metrostavu. Už tehdy bylo jasné, že budova nebude dostavěna v termínu do poloviny roku 2019.

Prohlubující se spory

Po komunálních volbách se navíc opět změnilo vedení města, a tedy i priority. Spor mezi městskou částí a Metrostavem se ještě prohloubil.

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR následně určil, že Praha 8 musí zaplatit Metrostavu dluh téměř tři miliony korun. Celkem však společnost požaduje 180 milionů korun za dosud provedené práce a materiál. Tato žaloba je u rozhodčího soudu aktuálně v jednání.

Městská část se na oplátku dožaduje 300 milionů korun kvůli předčasnému ukončení smlouvy o výstavbě.

„Vítězství v arbitrážích jsou pro nás potvrzením správnosti postupu. Naším cílem však není se soudit, ale realizovat developerské projekty. Doufáme, že Praha 8 nalezne řešení, které pomůže projekt dokončit. Lokalita Palmovky by si to zasloužila,“ konstatuje mluvčí Metrostavu Vojtěch Kostiha.