Hlavní město výměnou za převod majetku Praze 8 promine povinnost vracet dotaci na dokončení projektu ve výši téměř 245 milionů korun a nadto jí poskytne novou dotaci na rozvoj. Celkem 550 milionů korun bude čtvrtá nejlidnatější městská část (přes 106 tisíc obyvatel) čerpat postupně během následujících čtyř let.

Podle náměstka primátora pro městský rozpočet Pavla Vyhnánka dohoda zachrání Prahu 8 před nevyhnutelným bankrotem. „Vinou chybných rozhodnutí z minulých let se Praha 8 ocitla doslova krůček od krachu. Tedy od situace, kdy by nebyla schopná dostát svým finančním závazkům a plnit základní funkce, jako je například provoz škol či péče o seniory,“ upozornil Vyhnánek, který zodpovědnost za vleklé problémy s tzv. Novou Palmovkou přisuzuje zejména místním představitelům ODS, ANO a ČSSD.

PODÍVEJTE SE: Ze Staroměstského náměstí mizí stánky ze zrušených trhů

„Nechci na nikoho konkrétního ukazovat prstem. Jisté je ale to, že chyby se staly jak na začátku projektu, kdy radnici ovládali občanští demokraté, tak v minulém období kvůli dlouhodobému zastavení stavby, kdy bylo dominantní ANO. Bezpochyby jde o největší ztrátu veřejných peněz na úrovni městských částí,“ dodal Vyhnánek, který označil podmínky trojstranné dohody za „nadstranické“. Současnou koalici v Praze 8 tvoří ODS (s křeslem starosty), TOP 09, STAN, Patrioti pro Prahu 8 a hnutí ANO její vznik podpořilo z opozice.

„Minulé garnitury si nemají navzájem co vyčítat. Smlouva byla nepochybně nekvalitní a schválena narychlo před volbami díky hlasu jednoho přeběhlíka. Z následných zjištění soudního znalce pak také vyplývá, že velkým problémem byl od začátku mizerný stavebně-technický dozor,“ komentoval projekt opoziční zastupitel a právník Tomáš Němeček z uskupení Praha 8 žije. Praha 8 na základě dohody Metrostavu zaplatí ještě 142 milionů za zádržné a tzv. „náklady za plnění poskytnutá mimo Milníky“. Tyto platby jsou důsledkem zastavení stavby a podle opozice se mohou vztahovat k položkám, které nebyly realizovány. „Ve výsledku se tedy částka, kterou Praha 8 Metrostavu za torzo radnice zaplatila, přiblížila výsledné částce, kterou měla městská část platit, pokud by radnice byla hotová. Praha 8 Metrostavu zaplatí přibližně miliardu korun,“ prohlásila další zastupitelka Osmičky žije Vlaďka Vojtíšková.

Její hnutí sice přivítalo vyřešení vleklých soudních sporů i finanční podporu od hlavního města, trojstrannou dohodu ale nepodpořilo právě kvůli podmínce proplacení „poslední faktury“ Metrostavu. Naproti tomu Piráti, kteří jsou hlavní opoziční silou na „libeňské radnici“, hlasovali minulý týden pro dohodu. „Po letech, kdy byla Palmovka spíše ostudou naší městské části, snad konečně dojde díky dohodě k tomu, že začne tato lokalita vzkvétat. Chci věřit, že magistrát brzy rozhodne, co dál s rozestavěným torzem i s okolím. Těším se, až se celé místo promění a budeme sem všichni moci jezdit třeba za prací nebo za kulturou,“ uvedl Martin Štěrba, předseda Pirátů v Praze 8.

Pro město je převzetí Nové Palmovky výhodné vzhledem k rozvojovým plánům v celé oblasti, pro kterou vznikla územní studie. „Úvahy o Palmovce se netýkají pouze samotné budovy. Jde o přístup k celému prostoru, což je dnes jeden z nejhorších vnitřních brownfieldů v Praze. Řekl bych poněkud básnicky, že dnes vychází slunce nad Palmovkou. V budoucnu by tam měla vzniknout moderní městská čtvrť krátkých vzdáleností se všemi funkcemi,“ nastínil perspektivu příštích let náměstek primátora pro územní plán Petr Hlaváček (Spojené síly / TOP 09). Rozestavěná budova by podle něj měla nejspíš sloužit převážně administrativě a v okolí má dominovat bydlení, doplněné o nové školy či parky.

OBRAZEM: Na lyžaře na Šibeničním vrchu shlíží obří kocour Mikeš

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) zmínil jako jednu z možností přesídlení Agentury EU pro kosmický program z Holešovic do prostornější Nové Palmovky. „S péčí řádného hospodáře hledáme variantu, která bude pokud možno co nejvíce využívat to, co už stojí. Zároveň každý ale asi vidí, že dostavba bude vyžadovat nemalé zásahy,“ doplnil primátor k technickému stavu torza.

Historie nepovedené stavby má pochopitelně ohlas mezi lidmi. „Konkrétním politikům bych to dala k proplacení. Seděli na zadku a vesele koukali, jak budova chátrá. To jsou naši zastupitelé!,“ napsala Jana Oppeltová na Facebooku. Krištof Hanzlík se pak vyjádřil k budoucnosti. „Bylo by dobré ten dům zbourat a navrhnout tam něco, co nezničí Palmovku na století dopředu. Palmovka/křižovatka nepotřebuje nákupák s předsazeným parkovištěm jako někde na předměstí. Potřebuje dům, který z místa neudělá periferii,“ uvedl.

„Společně jsme dokázali minimalizovat škody, napáchané minulým vedením naší městské části a jsem opravdu rád, že jsme se dobrali výsledku, díky kterému se zbavíme stínu, který metaforicky i doslova vrhá nedostavěná budova radnice na všechny pozitivní kroky, které na Palmovce plánujeme a postupně realizujeme,“ komentoval rozhodnutí zastupitelstva Prahy 8 radní pro strategický rozvoj Tomáš Hřebík (STAN).