Dominikánskému dvoru v Braníku znovu svitla naděje na přežití. Záchranu pro chátrající objekt přinese zhruba čtvrtmiliardová investice hlavního města. Radnice Prahy 4 přišla s návrhem, jak zvládnout finančně náročnou rekonstrukci branického Dominikánského dvora. Objekt má městská část ve své správě.

„Dvůr by se měl převést do majetku hlavního města, čímž se zajistí financování rekonstrukce,“ uvedl místostarosta Prahy 4 Lukáš Zicha (STAN/KDU-ČSL). Praha by dvůr opravila a poté by se do do něj přestěhovalo Waldorfské lyceum. To provizorně sídlí v bývalých jeslích na Jižním Městě. Hlavní město podle místostarosty Zichy předběžně přislíbilo investici 200 milionů korun a letos by mohla vzniknout studie na rekonstrukci dvora.