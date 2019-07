Nová mobilní aplikace ukáže osudy obětí holokaustu tam, kde žily

Jaké byly životní příběhy víc než třiceti tisíc pražských obětí holokaustu? To odhalí připravovaná mobilní aplikace. Uživatelům umožní do dvou let přímo v ulicích sledovat osudy města i jeho obyvatel pronásledovaných během druhé světové války kvůli jejich židovskému původu, a to skrze autentické dobové dokumenty z každodenního života i stovky tisíc digitalizovaných portrétních fotografií.

V Norimberské ulici, nyní Pařížské, žila v čísle popisném 10 do konce roku 1941 rodina stavebního inženýra Hermanna Abelese. Před nacisty se jim uprchnout nepodařilo, i když se po vzniku protektorátu pokusili o vystěhování do ciziny. Celá rodina byla deportována již druhým transportem, který odjel v říjnu 1942 z Prahy do židovského ghetta v polské Lodži. Dcera Eva oslavila své jedenácté narozeniny už v ghettu. O jejich dalších osudech nejsou zprávy, ale pravděpodobně zde zemřeli na vyčerpání otrockou prací, hladem nebo na nemoci, které nebyly v podmínkách ghetta léčeny. Památník ticha připomene transporty Židů. Vznikne do dvou let Přečíst článek › „Aplikace zprostředkuje atraktivním způsobem konkrétní příběhy nejen rodiny Abelesových. Pomůže snadněji porozumět nelehké životní situaci, v níž se židovští obyvatelé Prahy ocitli ještě před svou deportací do koncentračních táborů a ghett,“ upozornil Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury České republiky. Ta projekt podporuje částkou přesahující 5,5 milionu korun. Na vývoji aplikace dále spolupracují tři neziskové organizace a dva výzkumné subjekty. Informace se budou v aplikaci zobrazovat podle aktuální polohy na mapě a podle iniciátorů novinky „vrátí osudy a tváře obětí do míst, kde žily“. Moderní technologie má tímto přispět k rozvoji tolerance a respektu ve společnosti a využívat by ji měly kromě jednotlivců také například školní skupiny. Praha bojuje proti antisemitismu. Židovské oběti připomene vlajka Izraele Přečíst článek ›

Autor: Jan Prokeš