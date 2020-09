Jde o nejvýznamnější současnou investici do tohoto typu specializovaného školství a prioritu pražské arcidiecéze, uvedl kardinál Dominik Duka, který nad výstavbou Logopedické školy svaté Ludmily převzal záštitu.

Šnace na důstojný život

„Z hlediska společenské prospěšnosti patří tato naše investice k těm nejvýznamnějším. Škola bude dávat šanci dětem, které potřebují účinnou pomoc již od útlého věku, protože jinak ztrácí naději na důstojný dospělý život,“ uvedl kardinál Dominik Duka při představení záměru.

Poruchy řeči nejen v dětském věku podle něj stojí mimo pozornost veřejnosti, pro rodiny přitom mohou znamenat velkou zátěž. „Sám vím, jaké to je, když si nemůžete povídat se svým blízkým, protože vám nerozumí. Děje se to například po mrtvici,“ upozornil kardinál.

Škola na klíč potřebám dětí

Logopedická Škola svaté Ludmily naváže na činnost nejstarší logopedické vzdělávací instituce v Evropě v Praze 8 - Bohnicích. Stávající kapacity ve škole Don Bosco totiž nedostačují aktuálním potřebám. Nový školní areál bude zahrnovat budovy základní a mateřské školy, v projektu se počítá i s odborným logopedickým pracovištěm, zahradou se speciálními logopedickými prvky nebo školní kaplí svaté Ludmily.

Kapacitně pojme 250 žáků ve školním věku, v mateřské škole pak najde podpůrné zázemí až 60 dětí. Architektonické pojetí školního areálu vypracoval ateliér m4 Architekti na klíč potřebám dětského kolektivu. Architekti Klára Náglová a Matyáš Sedlák zahrnuli do projektu i speciální prvky určené pro rozvoj komunikačních schopností.

Základní kámen jako součást oslav

Náklady na stavbu celého areálu by se měly pohybovat okolo 180 milionů korun. Církev už do projektu vložila vlastní pozemek a financovala architektonickou studii i následnou projektovou dokumentaci. Samotná stavba by měla být financovaná z více zdrojů. „Chceme se obrátit i na sympatizanty z řad veřejnosti. Proto jsme vypsali na podporu školy sbírku. V této fázi bychom chtěli pro školu získat ideálně okolo 50 milionů,“ upřesnila Linda Dolečková z Pražského arcibiskupství.

Budova nové Logopedické školy svaté Ludmily vznikne na církevních pozemcích v Klecanech u Prahy, v bezprostřední blízkosti Národního ústavu duševního zdraví. Základní kámen stavby bude položen příští rok jako součást oslav významného výročí 1100 let od skonání svaté Ludmily. Kněžna Ludmila, babička svatého Václava, zemřela mučednickou smrtí v roce 921. Později se stala první českou světicí, bývá nazývána „matkou České země“ a je také patronkou babiček či vychovatelů.