Nová koalice v Praze 5 podepsala smlouvu. Starostou bude Daniel Mazur

Zástupci Pirátů a nezávislých, ODS a ANO v Praze 5 podepsali koaliční smlouvu. Městská část o tom informovala na svých webových stránkách a potvrdil to budoucí starosta Daniel Mazur. Koalice bude mít ve 43členném zastupitelstvu 27 hlasů.

Strany se ve smlouvě dohodly na programových prioritách a základních personálních otázkách. Podle budoucího starosty Mazura je do úplného dořešení personálií smlouva neveřejná, její finální podobu koalice zveřejní po ustavujícím zastupitelstvu. Programové prohlášení rady by mělo vzniknout do poloviny ledna příštího roku.

Volby v Praze 5 vyhráli Piráti a nezávislí s 11 mandáty, druhá skončila ODS s devíti křesly, třetí TOP 09 se sedmi křesly a čtvrté ANO, které získalo rovněž sedm zastupitelů. Do zastupitelstva se dostalo také STAN, které má šest mandátů, KDU-ČSL a nezávislí obsadili tři mandáty.

TOP 09, STAN a KDU-ČSL po volbách oznámily, že budou při vyjednávání postupovat společně. Se 16 mandáty by jim stačilo se domluvit s jakoukoliv ze zbylých stran, ty se však dohodly mezi sebou.

Dosud na radnici páté městské části vládla koalice TOP 09, ANO, ODS a Demokratů Jana Kasla pod vedením starosty Pavla Richtera (TOP 09). Zástupci Demokratů Jana Kasla šli do letošních voleb na kandidátce STAN.

Praha 5 má zhruba 85 tisíc obyvatel. Území městské části zahrnuje Hlubočepy, Košíře, Motol, Radlice, Smíchov a části Jinonic, Malé Strany a Břevnova.