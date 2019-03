Národní galerie sídlí v několika objekt v hlavním městě, také proto se politici - hlavně ti v barvách vládního hnutí ANO - snažili prosadit vznik zcela nového kulturního centra, kde by našla významná instituce stabilní zázemí. Mluvilo se o projektu pod bývalým pomníkem sovětského diktátora Stalina na Letné.

Babiš prosazoval novou budovu u stanice metra Hradčanská na pozemcích, které patří Správě dopravní železniční cesty (SŽDC). Před rokem státní podnik podepsal smlouvu s developerem Amádeus real o budoucí koupi pozemků u dejvického nádraží za 250 milionů korun. Tržní hodnota přitom přesahuje miliardu. Ministerstvo dopravy i SŽDC chtějí - možná i pod tlakem upozornění pořadu Reportéři ČT, že v podezřelé transakci hráli hlavní roli lidé s vazbami na místopředsedu ANO Jaroslava Faltýnka - smlouvu zrušit.

Podle premiéra by se však hlavní budovou Národní galerie v budoucnu měl stát Veletržní palác z roku 1925. „Je to významná památka a s žádnou jinou alternativou se nepočítá. Není to o pozemkových problémech. Toto je budova, kterou přijel obdivovat i Corbusier (slavný švýcarský architekt - pozn. red.), když byla postavena,“ uvedl Babiš v tiskové zprávě Úřadu vlády ČR.

Budovu ocenila návštěva z Francie

Podle šéfa menšinového kabinetu opírající se o komunisty je škoda, že si na význam historické budovy nevzpomněli zainteresovaní lidé dříve. „Myslím si, že i návštěva z Francie ocenila, že je to budova, kterou je třeba obdivovat. Vypadá celkem moderně, ale má za sebou už zhruba devadesát let,“ dodal premiér.

Babiš totiž v pátek jednal s prezidentem Centre Pompidou Sergem Lasvignesem a generálním ředitelem Národní galerie Jiřím Fajtem o možnostech spolupráce obou galerií. Předseda hnutí ANO za to lobbuje už dlouho a zmínil se o svém záměru také francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi při jeho loňské návštěvě Prahy. Teď Babiš pozval do hlavního města právě i šéfa pařížského muzea Lasvignese.

Více světla, kino i koncertní sál

„Naše jednání bylo velice konkrétní. Představa Centre Pompidou, s níž souhlasím, je, že chceme dlouhodobě spolupracovat. Praha by se mohla stát centrem a propojením mezi zeměmi V4 a Francií,“ řekl Andrej Babiš a dodal, že vznikne memorandum o porozumění, kde obě strany specifikují témata a formáty budoucí spolupráce.

Konkrétnější však zatím není ani projekt rekonstrukce Veletržního paláce. Vláda tvrdí pouze, že bude trvat několik let a že ještě během toho bude Národní galerie pořádat výstavy a další akce v rámci česko-francouzské kulturní spolupráce. Už dříve se mluvilo o nákladech ve výši tří miliard korun. Budova se rozroste o kino či nový sál pro divadelní představení nebo koncerty.

„Současný potenciál atraktivity galerie není vyčerpán, rekonstrukce nám v tom může pomoci,“ citoval ředitele Fajta web ČT24. Galerii jde hlavně o další prostory pro výstavy. „Klíčovými body rekonstrukce budou vytvoření atraktivního a dynamického vnitřního prostoru s velkorysým vstupem, zkvalitnění výstavních prostor – zejména zvýšením stropů a zapojení přirozeného světla, zpřehlednění orientace návštěvníků a zatraktivnění veřejného prostoru před hlavní fasádou a jeho propojení s okolím,“ upřesnil Fajt.