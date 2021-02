„Z informací, které zazněly na odpoledním (pátečním) jednání Asociace krajů ČR s vládou, vyplývá, že v pondělí po ukončení nouzového stavu nedojde k okamžitému zrušení všech omezení. Naopak lze očekávat, že Ministerstvo zdravotnictví větší část opatření zachová,“ sdělil primátor po jednání se členy vlády.

Zdeněk Hřib řekl Pražskému deníku, že opatření Ministerstva zdravotnictví, vycházející ze zákona o ochraně veřejného zdraví, by měla „pokrýt“ většinu oblastí dosud řešených nouzovým stavem. Na kraje by měla přejít zodpovědnost za marginálnější záležitosti, jako je například výuka dětí zdravotníků a pracovníků složek IZS.

Lidé mají strach

„Ministerstvo téměř jistě nezavede zákaz večerního vycházení. Nebude se o to snažit ani Praha, protože to podle nás nedává smysl i vzhledem k aktuálnímu počasí,“ řekl Hřib, který také naznačil, že nejzásadnější změnou by mělo od pondělí být otevření prakticky všech obchodů a služeb.

„Mělo by se to týkat i kadeřnictví, welness center, zoo nebo bazénů. Tam nicméně bude podmínkou vstupu nejen dodržení stanovené maximální kapacity, ale nejspíš rovněž negativní test na koronavirus,“ informoval lídr pražské koalice.

Společná polední tisková konference Hřiba a Peckové měla především uklidnit občany. Hejtmanka Středočeského kraje se svěřila, že jí od pátečního rána telefonovalo množství lidí s „panickým strachem“ z toho, co nastane po neděli, kdy přestane v Česku platit stav nouze. Také starostové více než tisícovky obcí v okolí metropole a středních Čechách vyjadřovali nejistotu ohledně toho, co se bude dít. „Otevřou se školy? Budou fungovat restaurace a dosud zavřené služby?,“ ptali se podle hejtmanky starostové.

„Situace zvládneme, nezkolabují nemocnice, postaráme se o zdravotní péči, o fungování zdravotnické záchranné služby. Nemůžeme sice povolat na základě rozhodnutí hejtmanů a primátora armádu, ale pro to aby vojáci pomáhali v nemocnicích není potřeba nouzový stav. Ministerstvo obrany se už vyjádřilo, že budeme moci využívat vojáky i nadále,“ zdůraznila Pecková, která apelovala na lidi, „aby se přestali strašit a vyhrožovat si. Situace je vážná a musíme spolupracovat, abychom ji zvládli,“ dodala.

Chovejte se zodpovědně, apelují primátor a hejtmanka

Pecková a Hřib se shodli, že zablokování dalšího prodloužení nouzového stavu sněmovnou je spíše pozitivní moment. „Nová situace je příležitostí k revizi některých opatření, která už dávno nefungují, a k obnovení důvěry občanů ve zdárné vyřešení krize. Opatření musí být více zaměřená na osobní odpovědnost a nesmí nikoho zbytečně šikanovat,“ prohlásil primátor, který jako příklad takového opatření zmínil omezení otevírací doby úřadů. Praha se v té souvislosti už chystá prodloužit provozní dobu registru řidičů a vozidel.

Při neprodloužení nouzového stavu je první na tahu @ZdravkoOnline. První část mimořádných opatření proti epidemii musí vydat dle § 69 zákona o ochraně veřejného zdraví https://t.co/tpGuy1J0aB. Stav nebezpečí pak dle zákona má řešit to, co nejde řešit tímto standardním postupem. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) February 11, 2021

Změna právního rámce protiepidemických opatření naopak nedopadá na povinnost nosit ústenky v MHD nebo veřejných budovách. V tomto případě jde od počátku o nařízení Ministerstva zdravotnictví.

Primátor Hřib i Hejtmanka Pecková teď žádají od vlády jasné kroky a vize. Například ohledně toho, za jakých okolností se vrátí děti do škol. „Pracujeme na tom, abychom co nejdříve na pražských středních školách zahájili pilotní testování žáků instantními AG testy, které si žáci mohou vyhodnotit sami, bez nutného zapojení pedagogů,“ oznámil radní pro oblast školství Vít Šimral (Piráti).