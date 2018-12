/INFOGRAFIKA/ Avizovaný konec právníka Martina Gillara v čele největší městské „akciovky“ není překvapením. Do vlivné a lukrativní pozice Gillara instalovalo bez výběrového řízení před dvěma a půl lety hnutí ANO, tehdy dominantní síla ve vedení magistrátu. Nová pražská koalice, která se vůči Babišově partaji silně vymezuje, chce mít dopravní podnik (DPP) pod větší kontrolou, což jí umožní právě výměna generálního ředitele i dalších manažerů.

Představitelé koalice nechtěli Gillarovo odvolání potvrdit před dnešním prvním setkáním nové dozorčí rady DPP. Navíc podle kuloárních informací obtížně hledali shodu na budoucím šéfovi podniku. Postoj magistrátních politiků vůči Gillarovi byl nicméně jasný i z náznaků.

„Nedovedu si představit posun v zásadních projektech, jako je metro D nebo nové tramvajové tratě, pokud bychom to jako město dál řešili se současným vedením DPP,“ poznamenal náměstek primátora a člen minulé i aktuální dozorčí rady dopravního podniku Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu/STAN).

Mezi největší úspěchy Dopravního podniku za působení Martina Gillara nepochybně patří poměrně výrazný nárůst „vozových kilometrů“, který dokládá větší intenzitu spojů. Na vzestupu byl v posledních letech i celkový počet cestujících.

Zlevnění celoročního jízdného v roce 2015 přilákalo do pražské MHD víc stálých zákazníků, tržby od cestujících kvůli tomu ale přechodně poklesly. To bylo nicméně politické rozhodnutí, na které neměl generální ředitel vliv. Mezi jeho počiny lze naopak připsat dohodnutí nákupu pěti stovek moderních autobusů SOR a úspěšné završení dodávek nových tramvají Škoda 15T.

Signál v metru i nová mobilní aplikace

Pod Gillarovým vedením také začalo zavádění mobilního signálu v prvních tunelech metra, byť se značnými prodlevami za očekáváním. Spuštění mobilní aplikace PID Lítačka a digitalizace systému Pražské integrované dopravy přinesly od léta pohodlnější cestování mezi Prahou a Středočeským krajem. Pasažéři MHD v metropoli nicméně stále čekají na zveřejnění dat o on-line poloze vozidel, což má zlepšit například přehled o aktuálních zpožděních.

„Budeme o tom ještě muset jednat s organizací ROPID, neboť to by měl být subjekt, který bude zajišťovat data od všech dopravců v Pražské integrované dopravě,“ uvedla mluvčí DPP Aneta Řehková.

Do poloviny příštího roku by se Pražané měli dočkat možnosti zaplatit ve všech tramvajích bezkontaktní platební kartou. Dotažení tohoto projektu má patřit mezi priority nového vedení DPP. „Měla by mezi nimi být i příprava metra D, nové tramvajové trati na Václavském náměstí či právě rozvoj elektronické polohy vozidel,“ sdělil náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

„Gillarovu éru“ v DPP provázely pochybnosti o finančně efektivním řízení podniku. V posledních dnech se nejvíc mluvilo o pozastaveném dodatku ke smlouvě se společností IDS v přípravě metra D. Magistrátní koalici se nezdálo navýšení ceny kontraktu o desítky milionů korun, a proto donutila Gillara dodatek nepodepisovat.

Zdaleka ale nejde o jedinou kontroverzi spojovanou s posledním managementem DPP. Začátkem podzimu například adresoval šéf magistrátního odboru dopravních agend Jan Heroudek Gillarovi dopis s kritikou toho, jak městská firma celý projekt metra D organizuje. V manažerských pozicích se objevili někdejší Gillarovi spolupracovníci z jeho bývalé advokátní firmy. A její nástupnická kancelář letos uzavřela s Dopravním podnikem smlouvu o externí spolupráci v oblasti právního poradenství.

Ředitelská židle v DPP je ale horké místo už velmi dlouho. Za posledních třináct let se v ní vystřídalo sedm mužů a jedna žena.