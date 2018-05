Noční vlci uctívající Sověty jsou v Praze. Jejich odpůrci se pohádali s Foldynou

Motorkáři z ruského nacionalistického klubu Noční vlci a jejich příznivci se symbolicky v den, kdy znovuzvolený ruský prezident Vladimir Putin složil slavnostní přísahu, potkali v Praze. V hlavním městě se střetli s lidmi, kteří protestují proti jejich spanilé jízdě Evropou. Do jedné z hádek a menších strkanic se dostal i Jaroslav Foldyna, místopředseda ČSSD, jenž Noční vlky podporuje.

Ruští motorkáři a jejich sympatizanti se po průjezdu Moravou a zastávkou v Brně dostali v pondělí dopoledne do Průhonic u Prahy, ačkoliv sraz byl původně plánován na desátou hodinu o kousek dál - do pražského Opatova. Po několika hodinách zamířili na Olšanské hřbitovy, kde chtějí uctít památku ruských vojáků padlých za druhé světové války.

Noční vlci mají blízký vztah právě s Putinem, který dokonce navštěvuje jejich akce. Spolek dříve dostával od Kremlu peníze, ale loni se žádostí o státní grant neuspěl. Šéf klubu Alexandr Zaldostanov je na sankční listině USA i Evropské unie za podporu ruské anexe ukrajinského Krymu. Jízdy Evropou při oslavách výročí konce druhé světové války pořádají Noční vlci každoročně.

Řev motorů, vlající české, ruské či sovětské vlajky a symbol vlka na kožených vestách. ? Kontroverzní ruský motorkářský klub Noční vlci zavítal v neděli odpoledne i na brněnský Ústřední hřbitov => https://t.co/jToPFbsQf0

Video: Deník/Ondřej Kaloud pic.twitter.com/yzGkHryaGP — Brněnský deník (@BrnenskyDenik) May 6, 2018

U českého hlavního města narazili na skupinku zhruba dvaceti demonstrantů. Sdružení Pulse of Europe sice původně plánovalo, že proti Nočním vlkům nasadí "eurokolonu", avšak pořadatelé protestu řekli agentuře ČTK, že průjezd motorkářů ani okolní dopravu blokovat nebudou.

Podle protestujících, kteří s sebou měli vlajky USA, EU a České republiky i Ukrajiny, jejíž část Rusko anektovalo v roce 2014, šíří motorkářský gang ruskou propagandu. Nesli také transparenty, na nichž byl současný ruský prezident vyobrazen s hitlerovským knírkem a patkou.

Chtěl jsem mu dát jazyk, řekl Foldyna

"Jste banda tajtrlíků, podporujete tyrana a diktaturu," křičel jeden z demonstrantů na Noční vlky. "Nerespektujete památku ruských vojáků," dostalo se mu odpovědi.

Jeden člověk se zapojil do emotivní hádky se sociálnědemokratickým poslancem Foldynou. "Nepřijeli sem dělat politickou provokaci, ale uctít památku (ruských vojáků)," hájil ruské nacionalisty Foldyna. "Použijte Google," radil mu jeho oponent. "Použijte mozek," opáčil politik.

Fotografové pak zachytili Foldynu v těsné blízkosti aktivisty Martina Uhlíře, na jednom ze snímku mu místopředseda možné budoucí vládní strany řve zblízka do obličeje. "Nebouchli jsme do sebe hlavami, jen jsme do sebe ťukli, chtěl jsem mu dát jazyk, protože jsem si myslel, že je gay,“ citoval Foldynu server ParlamentníListy.cz.

ČSSD se podle serveru Lidovky.cz od Foldynovy účasti na akci Nočních vlků distancovala. „Jedná se o soukromou iniciativu Jaroslava Foldyny, jde čistě o jeho osobní věc. Proto bych byl velmi nerad, kdyby byla ČSSD jakkoliv s průjezdem této kontroverzní motorkářské skupiny spojována,“ napsal Lidovkám předseda strany Jan Hamáček.

Policie nemusela zasahovat

Noční vlci nebo jejich fanoušci při debatách na parkovišti u dálnice D1 často argumentovali tím, že Američané vyvraždili miliony lidí a "rozesír***" celý svět. Mohou za to podle jejich slov podnikatelé George Sörös, Rockefellerův rod, zbrojařské firmy a další velké koncerny. Mluvilo se i o uprchlících a "no go zonách" ve Francii, Německu či ve Švédsku.

Mezitím se scházeli u Olšanských hřbitovů další příznivci Nočních vlků. Podle svědků mezi nimi byla i komunistka Marta Semelová. Přítomní si dlouhou chvíli krátili třeba tančením na sovětskou válečnou píseň Kaťuša. Na místě byli přítomni i policisté, ale nemuseli zasahovat. Podle informací Pražského deníku se situace sklidnila, ačkoliv agentura ČTK tvrdí, že dva muži přece jen skončili v policejních autech.

Kolona burácejících strojů sem přijela až před třetí hodinou odpolední. Následně začala pietní akce. Motorkáři z klubu Noční vlci svou cestu zahájili 22. dubna v Moskvě. Cílovou stanicí je Berlín, kam by měl průvod dorazit 9. května, kdy Rusko tradičně slaví Den vítězství.