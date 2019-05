/FOTOGALERIE/ Motorkáři z ruského klubu Noční vlci při spanilé jízdě Evropou nazvanou Cesta vítězství dorazili v pondělí do Prahy. Na Olšanských hřbitovech uctili památku sovětských vojáků padlých za druhé světové války. Na hladký průběh akce dohlížela policie včetně těžkooděnců, Rusy symaptizující s režimem Vladimira Putina přišli podpořit i čeští politici - Jaroslav Foldyna z ČSSD nebo šéfka pražských komunistů Marta Semelová. Došlo k menší potyčce.

Do Prahy dorazili ruští motorkáři z klubu Noční vlci. Na Olšanských hřbitovech uctili sovětské vojáky padlé za druhé světové války. | Foto: Denik / Martin Divíšek

Noční vlci začali tradiční jízdu letos 26. dubna v Moskvě a měli by do cíle v Berlíně dorazit 9. května na Den vítězství Rudé armády nad nacistickým Německem. Trasa dlouhá kolem 6000 kilometrů vedla z Ruska do Německa přes Bělorusko, Polsko, Slovensko a Česko. Pražský úsek z dálnice D1 přes Vršovice k Olšanským hřbitovům a zpět přes Jižní Spojku monitorovala policie.