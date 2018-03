Nocleženky zachraňují bezdomovce před umrznutím

Armáda spásy si pochvaluje prudký nárůst zájmu o tzv. nocleženky. Za nákup jedné v hodnotě sto korun může strávit člověk v nouzi jednu noc v teple noclehárny, kde k tomu dostane teplou polévku, možnost se osprchovat a případně i čisté oblečení.

„Za jediný týden od úderu mrazů si lidé koupili přes deset tisíc nocleženek. To je víc než do té doby od listopadu a výrazně víc než v loňské sezóně. Dárcům jsme za to velmi vděčni, protože díky nim máme zaplacené veškeré naše ubytovací kapacity, které jsou naplněné. Velkou roli v té vlně solidarity hrají vlivné osobnosti, které tu ideu na sítích propagují,“ řekla Pražskému deníku Lucie Stejskalová, která má program Armády spásy na starosti.

Stovka lůžek volná na lodi Hermes

Charitativní organizace rozděluje příspěvky mezi devět nocleháren v osmi městech. Ta pražská v Tusarově ulici má 56 míst. Díky nocleženkám odpadá zájemcům o přespání v teple zhruba čtyřicetikorunový poplatek. Tři městské noclehárny stojí polovinu, ale nenabízejí jídlo.

Ze zhruba šesti stovek jejich lůžek je aktuálně volná stovka na lodi Hermes. V metropoli žije podle odhadů několik tisíc lidí bez domova. Většina z nich přečkává mrazy v provizorních příbytcích. Pražská záchranka ošetřila kvůli mrazům v druhé polovině února 60 lidí.

V minulých dnech záchranáři pomáhali i jedincům, pod kterými se probořil led, například na nádrži Džbán. Od ledna eviduje záchranná služba 13 úmrtí, která pravděpodobně souvisela s podchlazením.