Noc na neděli bude o hodinu kratší, začne platit letní čas

V noci na neděli začne platit letní čas. Ve 02.00 si lidé musejí posunout hodinky o 60 minut dopředu, noc tak bude o hodinu kratší. Zpátky ke středoevropskému se čas vrátí na den stého výročí vzniku samostatného československého státu 28. října. Změny času mají řadu odpůrců, podle nich nepřinášejí žádné energetické úspory a lidem narušují biorytmy.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK

Se změnou času se musí pravidelně vyrovnávat také řada vlakových a autobusových spojů. Při přechodu na letní čas nabírají hodinové zpoždění a naopak hodinu, která jim přibude při změně na zimní čas, tráví čekáním ve stanicích.

Zavádět se bude nejméně do roku 2021

Letní čas, který se uplatňuje ve většině evropských států, byl v českých zemích byl poprvé zaveden v letech 1915 a 1916. Vrátil se za druhé světové války v roce 1940 a trval do roku 1949. Potřetí si Češi začali posouvat hodinky v roce 1979, v době takzvaného druhého ropného šoku.

Do poloviny devadesátých let trval v Česku letní čas půl roku. Od roku 1996 se republika připojila ke zvyklostem Evropské unie a časový posun trvá sedm měsíců. V roce 2016 schválila česká vláda nařízení, podle kterého se bude letní čas zavádět nejméně do roku 2021.