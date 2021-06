Lidé vyrazili na Noc kostelů. Nechali si požehnat peněženku či mobil

ČTK





Několik desítek lidí se v pátek večer vydalo při Noci kostelů na zádušní mši za zemřelé na covid-19 v katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Další čekali na komentovanou prohlídku. Zájem byl rovněž o prohlídku nedalekého kostela sv. Václava na Zderaze. Program v kostelech končil večer postupně, do některých mohli lidé zajít až téměř do půlnoci. Do akce se v hlavním městě zapojilo 127 kostelů. Lidé museli mít při jejich návštěvě kvůli pandemii covidu-19 roušky a museli dodržovat rozestupy.

Zájemci si mohli 28. května 2021 prohlédnout při Noci kostelů Betlémskou kapli na pražském Žižkově. | Foto: ČTK

K pravoslavnému kostelu sv. Cyrila a Metoděje, který se stal v roce 1942 místem posledního odporu československých parašutistů proti nacistické přesile, se lidé začali scházet již před 18.00, a to kvůli zádušní mši. Plno bylo uvnitř kostela i v prostoru za dveřmi. Další skupinky postávaly a posedávaly před kostelem a vyčkávaly na konec mše a následnou komentovanou prohlídku. Někteří z nich se kvůli velkému počtu zájemců vydali k blízkému kostelu sv. Václava na Zderaze. Nad vyhořelým kostelem sv. Michaela dočasně vznikne ochranná konstrukce Přečíst článek › Fronta se tvořila i před tímto kostelem Československé církve husitské. Jedna z pořadatelek musela zájemce o prohlídku zastavovat před vchodem. "Bohužel je uvnitř teď plno, musíme dodržovat nařízení jednoho člověka na 15 metrů čtverečních," říkala. Lidé si tak mohli u kostela mezitím přečíst básně položené na stolcích či schodech, prohlédnout výstavku o ekologii nebo si vzít zdarma sazenici jírovce maďalu. Ekologie byla letos ústředním tématem Noci kostelů. Součástí akce nebyly pouze mše nebo prohlídky kostelů, ale také řada doprovodných akcí. V Hájích připravili pro děti kreativní dílnu. Děti zde vytvářely obrázky z barevného písku. "Dílnu máme kvůli covidu venku za kostelem," upozorňoval jeden z organizátorů příchozí rodiče s dětmi. Dílnička byla pod širým nebem také v Hostivaři, kde postavili rovněž stan pro venkovní koncert. V nenápadném kostele visí useknutá ruka. Jakému nešťastníkovi patří? Přečíst článek › Konec programu nebyl pevně stanoven a každý z kostelů zavíral v jinou dobu. Jedním z nejdéle otevřených byl kostel sv. Ignáce na Karlově náměstí, kde kněz před půlnocí žehnal lidem předměty. V kostele bylo v té době několik desítek lidí. Někteří z nich si nechali požehnat světské věci jako peněženku či mobilní telefon, další pak medailonek Panny Marie nebo snubní prsten. Před půlnocí byly zhruba dvě desítky lidí rovněž v kostele sv. Cyrila a Metoděje, kde byl program ukončen ztišením při svíčkách. Návštěvníci zapalovali svíčky a rozmlouvali s duchovními. Kostel na Barrandově je hotový. Stavbaři nesměli pracovat v neděli Přečíst článek › Noc kostelů se v ČR koná od roku 2009, tradice vznikla ve Vídni o čtyři roky dříve. V posledních letech bylo při Noci kostelů v Česku zaznamenáno přes půl milionu návštěvnických vstupů. V roce 2020 poznamenaném pandemií bylo v ČR otevřeno 1157 kostelů, kaplí a modliteben a pořadatelé napočítali přes 205 tisíc návštěvnických vstupů.