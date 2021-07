Už druhý rok působí jako předsedkyně odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb při vládním výboru pro osoby se zdravotním postižením. Během šíření nemoci covid-19 se stala dobrovolnicí na ministerstvu zdravotnictví, kde se jí podařilo prosadit zřízení služby přepisu linky 1221 pro sluchově postižené.

„Také byly některé materiály přeloženy do českého znakového jazyka a zároveň vydány v takovém formátu, aby bylo možné číst je s odečítačem obrazovky pro lidi s těžkým zrakovým postižením,“ připomíná Nicole Fryčová, která se rovněž zasadila o to, aby mediální kampaň k očkování byla přístupnější: například spoty jsou tlumočeny do českého znakového jazyka i opatřeny titulky.

Dostávala jste podněty přímo od neziskovek?

Ano, spolupracovala jsem například se Svazem neslyšících a nedoslýchavých osob, který sídlí v Karlíně.

Jak vnímáte sluchový handicap, je podle vás náročnější než zrakový?

Ano, když porovnám přístup k informacím, tak lidé se zrakovým postižením mají obecně lepší přístup k informacím než ti se sluchovým postižením, především než ti, kteří jsou zcela neslyšící a používají ke komunikaci český znakový jazyk.

Studium práv, které máte za sebou, je náročné i bez zdravotního handicapu. Co pro vás bylo nejsložitější?

Velmi náročné pro mě byly takzvané klauzury, kdy v rámci trestního, správního, občanského a obchodního práva dostanete k řešení několik případů, které musíte ve vymezeném čase vyřešit za použití právních předpisů. Mně zrakové postižení neumožňuje rychlé listování a vyhledávání v papírové formě právního předpisu.

Jaké bylo téma vaší diplomové práce?

Zvolila jsem téma Sociální pomoc u osob se zdravotním postižením a související právní aspekty, zaměřila jsem se detailně na příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči. U všech těchto institutů jsou nutné změny, které by zlepšily přístup lidí se zdravotním postižením k jejich sociálním právům a nezávislému způsobu života.

Setkala jste se někdy s dotazy, jestli jste neměla kvůli handicapu lehčí studium?

Občas se mě lidé ptají, jestli máme na právnické fakultě nějaký speciální obor pro zdravotně postižené, vždy s úsměvem odvětím, že ne, což je pro ně překvapením. Občas se mi snaží vnutit, že jsem čerpala nějaké nadstandardní výhody, proto se mi to podařilo vystudovat, tak to ale také nebylo. Od prvního ročníku jsem trvala na tom, abych vše dělala stejně jako ostatní, abych neměla žádnou úlevu. Můj diplom má naprosto stejnou hodnotu jako ostatních absolventů bez postižení.