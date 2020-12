Za to, že ji manžel opustil, se styděla. A velmi dlouho žila v plané naději, že se vrátí. V těchto nejtěžších životních okamžicích ji nad vodou držely pouze děti.

„Věděla jsem, že musím fungovat, že jim musím být oporou. Samy byly nešťastné.“ Aby toho nebylo málo, umřel jí tatínek. A po rodičovské dovolené ji čekal návrat na trh práce.

„Brzy jsem začala mít zdravotní problémy a přišlo první varování. Byla jsem totálně vyčerpaná, nevyspalá, nešťastná. Navíc jsem o své situaci nechtěla s nikým hovořit.“

Kurz Naberte dech funguje

V té době se k ní dostala informace o neziskové organizaci Aperio a kurzu Naberte dech. Dlouho ale pomoci odolávala. Nechtěla si připustit, že potřebuje pomoc.

„Vnitřně jsem to odmítala. Hledala jsem důvody, proč se nemohu přihlásit. Například že je časově nemožné to zvládnout kurzy se konaly o víkendech a v podvečer. Myslela jsem si, že mi stejně nikdo nemůže pomoci. A už vůbec ne neziskovka. Na tyto organizace jsem do té doby pohlížela nedůvěřivě.“

Nakonec to bylo to nejlepší, co ji potkalo. A na jaře 2019 se přihlásila do kurzu, který byl rozdělen do čtyřiceti hodin na víkendy a odpolední setkání. Právní minimum, finanční gramotnost, fungování rodiny, psychická odolnost, péče o sebe, organizace času, bezplatné konzultace s psychologem, právníkem či koučem. A zároveň sdílení životních příběhů s ostatními.

Našla sama sebe

To vše Karolíně Pospíšilové otevřelo oči. A přineslo uvědomění, že nemusí všechno zvládat sama. Že tu jsou odborníci, kteří jsou jí připraveni podat pomocnou ruku. Naučit ji, jak efektivně žít, jak myslet na sebe sama, jak být znovu šťastná.

Karolína opět našla životní sílu. A kurz ji natolik ovlivnil, že se nyní sama stala mentorkou pro ostatní, kteří potřebují pomoci.

„Tato práce mi dává obrovský smysl. Každý příběh je jiný, každý je silný. Už společné sdílení pomáhá. Díky Aperiu jsem našla sama sebe. A už vím, že na konci každého tunelu je světlo…“

Aperio ve zkratce

* Nezisková organizace pomáhá rodičům v náročných životních situacích.

* Jako první psychologická pomoc pro rodiče slouží krizová Linka pro mámy a táty.

* V bezplatných programech podporuje nejen sólo rodiče, aby znovu našli pevnou půdu pod nohama.

* Od svého vzniku v roce 2001 se Aperio také zabývá zlepšováním porodnictví.