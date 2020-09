Aby neskončila na ulici, našla si práci baristky v jednom řetězci rychlého občerstvení. „Jelikož jsem ještě kojila, každou chvíli jsem potupně letěla ke skřínce, abych si odstříkla mléko,“ vzpomíná 35letá Pavlína na nejhorší období svého života.

Jakmile dala svého bývalého partnera k soudu, začal je opět navštěvovat. A slibovat. Brzy však zjistila, že jsou to plané řeči.

Na ubytovně

Když byly Adamovi dva roky, vrátila se Pavlína do zdravotnictví. Syna vzali do školky, a tak mohla nastoupit zpátky do Motola jako laborantka. Bývalý partner však stále neplatil. Zkrácený úvazek Pavlíny přitom nestačil ani na pokrytí základních potřeb.

„Dostala jsem se s dětmi na ubytovnu. Styděla jsem se říci si o pomoc, styděla jsem se za to, že mám tři postižené děti.“

Čtyřletý Adámek má těžké ADHD a Aspergerův syndrom, osmiletý Tomášek má autismus a jeho dvojčeti, Kristýnce, diagnostikovali lékaři těžkou perceptivní dysfázii. S tím vším se musela Pavlína vyrovnat.

„Kristýnka má poruchu porozumění, snížený intelekt. Zatímco matematiku má na úrovni 10letého dítěte, sociálním chováním je na úrovni čtyřletého,“ popisuje.

Materiální i psychická pomoc

Když jí bylo nejhůře, objevila neziskovou organizaci Fandi mámám. „Holky z neziskovky mi pomohly nejen psychicky, ale i materiálně. Díky tomu mají děti úžasnou trojpalandu nebo pomůcky do školy. A já novou žehličku. Navíc mi poradily, jak získat příspěvek na péči nebo kartičku ZTP. To mi do té doby nikdo neřekl.“

S příchodem do neziskovky nastavil život Pavlíně svou vlídnější tvář. A s větším sebevědomím přišla i touha splnit si dávný sen udělat si kurz tramvajáka.

„Zkoušela jsem se stát řidičkou tramvaje pětkrát během deseti let. Nikdy mě nevzali. A najednou, když už jsem ani nedoufala, řekla jsem si, že to ještě naposledy zkusím. Poslala jsem životopis, přišla na pohovor, udělala jsem psychotesty, IQ testy, jízdy… A vzali mě!“

A nakonec přišla i osudová láska. Ve chvíli, když už si žádného muže nechtěla připustit k tělu. „Najednou mi do života přišel kolega tramvaják. Vojta je neuvěřitelný kliďas, který miluje nejen mě, ale i mé děti.“

Svou lásku zpečetili 1. srpna 2020. „A symbolicky v deset hodin, protože jsme se seznámili na nejdelší pražské lince na desítce…“

Co je Fandi mámám?

* Organizace funguje od roku 2016 a poskytuje především materiální pomoc a také poradenství pro maminky samoživitelky a jejich děti.

* Fandi mámám funguje díky dobrovolnicím, které svůj volný čas věnují práci pro tuto neziskovou organizaci.

* Na začátku pandemie přišly zakladatelky s mobilní aplikací materiální pomoci FandiMat, která propojuje všechny lidi v nouzi, nejen samoživitelky, ale i charitativní organizace s lidmi a firmami.