Zpětně přiznává, že se trápila zbytečně dlouho. A jediné, co jí chybělo, byly informace. „Kdyby lidé okolo mě vyučující, spolužáci, rodina věděli, jak se mnou mluvit, co se ve mně děje, bylo by všechno snazší. A i k lékařům bych se dostala dříve,“ domnívá se.

Diagnóza až na vysoké škole

O vyhledání psychoterapeutické pomoci přemýšlela od sedmnácti let. Nevěděla však, kam se obrátit. Na pravidelnou terapii začala docházet až o tři roky později. A následně se dostala i do neziskové organizace Nevypusť duši, kde měla možnost bavit se s lidmi s podobnými zkušenostmi.

Za vysokou školu si Josefína vybrala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde studuje hned dva obory psychologii a andragogiku.

„Paradoxně s nástupem na vysokou školu se mi potíže vrátily, začala jsem chodit k psychiatrovi. Nějakou dobu jsem užívala i léky,“ přiznává. Od doktorů si nakonec vyslechla diagnózu: depresivní úzkostná porucha.

Lektorkou s příběhem

Do neziskovky Nevypusť duši se Josefína dostala na jaře 2017. A už na podzim se přitom stala jednou z lektorek programu pro středoškolské studenty.

Tým má přesně dané propozice, jakým způsobem o tématu duševního zdraví mluvit. Jinak se informace podávají středoškolákům, jinak učitelům.

Josefína byla zpočátku tou, která podporovala své kolegy, kteří šli s kůží na trh a jsou tzv. „lektory s příběhem“ tedy sami si prošli různými stavy duševního onemocnění. Po dvou letech a rok od toho, co poprvé navštívila psychiatra byla Josefína sama připravená stát se lektorkou s příběhem.

„Samozřejmě, že jsem se napoprvé styděla. Ale věděla jsem, proč to dělám. Že je důležité předávat právě tyto informace, napřímo, skrze svůj životní příběh.“

Zpětná vazba je krásná

Reakce studentů ji dojaly. A utvrdily v tom, že to, co dělá, má smysl. „Tleskali, děkovali mi. A do zpětné vazby mi psali, že mé vyprávění pro ně bylo nejpřínosnější částí workshopu,“ vzpomíná.

Často se také stává, že po workshopu za Josefínou studenti přijdou s tím, že se v jejím příběhu poznávají. „Sdílejí se mnou své zážitky. Někteří už za sebou mají také léčbu.“

Hodně se to podle Josefíny liší napříč kolektivy. „S duševním onemocněním mají zkušenosti například studenti na uměleckých školách, svěřují se mi i z pedagogických oborů, ze zdravotních škol… Ale je možné, že mají už jen z podstaty svých oborů zkrátka více informací. Umí pojmenovat to, co je trápí. A tím, že mi věří a sdílí to se mnou… To je pro mě ta nejkrásnější zpětná vazba,“ uzavírá.

Nevypusť duši ve zkratce

* Organizace ukazuje široké veřejnosti, jak pečovat o duševní zdraví a kde hledat pomoc v případě nouze.

* Přináší prevenci středoškolákům a učitelům druhého stupně ZŠ a SŠ.

* O vše se stará tým mladých psychologů, lékařů, sociálních pracovníků a studentů zdravotnických oborů a mladí lidé se zkušeností s duševním onemocněním.

* Neziskovka má hned několik projektů např. Duševní zdravovědu pro středoškoláky či Duševní zdravovědu pro učitele, které akreditovalo ministerstvo školství.

* Rozpočet na letošní rok je 4 miliony korun.