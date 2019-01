Nezájem o Brusel a silné bouřky. Pražané na eurovolby rezignovali

Praha /FOTOGALERIE/ - Nezájem o to, co se děje (a následujících pěti letech se bude dít) v tom „vzdáleném" Bruselu, příliš mnoho voleb v jednom roce a bouřky. To jsou podle zapisovatelky Moniky, zaměstnankyně úřadu v Praze 8, hlavní důvody, proč Pražané rezignovali na volby do Evropského parlamentu.

25,82 procenta Pražanů přišlo v pátek a v sobotu k volbám do Evropského parlamentu, což je téměř o deset procent voličů méně než v roce 2009. Platných bylo celkem 236 605 hlasů. Zapisovatelka Monika může srovnávat. Ve volební komisi na Střížkově zasedla za posledních šest týdnů už podruhé. Před měsícem totiž s ostatními členy volební komise sčítala hlasy z místního referenda, které vyhlásila Praha 8. Radnice se v dubnu ptala místních občanů, jestli jsou pro nulovou toleranci hazardu. Dorazilo ale necelých čtrnáct procent voličů, takže referendum bylo neplatné. Velmi podobnou účast odhadovala Monika i těsně před sobotní druhou hodinou odpolední. Bylo jen pár minut před uzavřením volební místnosti, když Pražskému deníku popsala, jak se v průběhu pátku a soboty měnily počty voličů. „Ze začátku byl klasicky nával, kdy lidé chtěli rychle odvolit a odjet na víkend. A sobota jako vždy slabá. Dlouho nic, najednou přišlo pár desítek lidí - vypadalo to, jak kdyby přijel zájezdový autobus - a pak zase nic.“ Nízkou volební účast přisuzuje zapisovatelka Monika i bouřkám, které na severu Prahy řádily v pátečních odpoledních hodinách a způsobily velké škody v podobě zaplavených sklepů. „Tušila jsem, že moc lidí k volbám do Evropského parlamentu nepřijde. Ale ten déšť to definitivně zazdil." Čtěte také: Bouřky přinesly hlavně čerpání vody, bylo ale třeba i hasit dům Monika popisuje, že se ve volební místnosti najednou setmělo, přihnal se velký vítr, který ze stolů smetl všechny papíry. Jen tak tak volební komise stihla pozavírat všechna okna před silným deštěm. Vzhledem k malému počtu voličů se snažila komise zabavit v pátek a v sobotu, jak to šlo. „Hráli jsme hru Milionáře, povídali jsme si a vytvořili jsme si také takovou malou tvůrčí dílničku," popisuje Monika, která v pátek ve volební místnosti oslavila narozeniny. Dort ve volební místnosti Nelituje, že místo s rodinou strávila čas u volební urny? „Doma jsme to oslavili už ve čtvrtek. A do komise jsem donesla dort, takže jsem to oslavila i tam," směje se zapisovatelka. Rychle sečteno měla i komise v ZŠ V Rybníčkách v Praze 10, ve které seděla Lucie Marková. „K volbám u nás chodili hlavně senioři. Jelikož jsme seděli ve druhém patře, hodně jsme se naběhali dolů s urnou, aby mohli odvolit i ti, kterým by dělalo problém vyjít ty schody," prozradila Pražskému deníku členka komise Lucie Marková. Tu a další členy komise voliči dříve narození velmi chválili. „Že se tak často nevidí, že by měli mladí zájem účastnit se voleb v komisích. Je ale pravda, že v mnoha komisích opravdu na mladé pod třicet let téměř nenarazíte." Že víkendový déšť může z velké části za nízkou volební účast, to v sobotu potvrdilo Pražskému deníku hned několik Pražanů. Čtěte také: Bouřka: padaly stromy a voda zatápěla domy „Naši sousedku jsme potkali akorát ve vchodových dveřích, když jsme se vraceli s manželem z volební místnosti. Začal takový liják, že se sousedka otočila na podpatku a šla zpátky do bytu," řekla Deníku v sobotu odpoledne osmapadesátiletá Miroslava z Letné. Volit kvůli špatnému počasí nešel ani dvacetiletý student Petr z Letňan. „Je mi jasné, že by jeden můj hlas nic nezměnil, přesto jsem plánoval, že odvolím. Než jsem ale došel na autobusovou zastávku přestože s deštníkem promoknul jsem jako nikdy v životě. Tak jsem se vrátil domů. A sobotní dopoledne jsem celé prospal…" Mediální problém? „Referendum napoví, jestli je hazard celospolečenský, nebo mediální problém." To na začátku týdne řekl Pražskému deníku starosta Prahy 7 Marek Ječmének na dotaz, jaká bude podle něj bude účast v referendu k hazardu, které se konalo souběžně s eurovolbami. Hádat nechtěl. Připustil ale, že pokud nepřijde do volebních místností dostatečný počet lidí, bude to signál, že hazard na sedmičce „nepálí" obyvatele tolik jako jiné problémy. Neplatné referendum Výsledky sečetli sčítací komisaři rychle. Možná i proto, že v pátek a v sobotu přišlo rozhodnout o budoucnosti hazardu 25 procent voličů tedy konkrétně 7 692 lidí. Aby bylo hlasování platné, muselo by se však referenda zúčastnit aspoň 35 procent voličů. V místním referendu se obyvatelé rozhodovali, zda má Praha 7 pokračovat v dosavadní postupné regulaci heren, nebo okamžitě nastolit nulovou toleranci. Zatímco pro postupnou regulaci s nepřekročitelným limitem dvaceti heren se vyslovilo 3 330 voličů (10,9 procenta), pro nulovou toleranci hlasovalo 6 666 voličů (21,8 procenta). Cenná data „Jsem přesvědčen, že přes nižší účast nebudou prostředky a síly, vynaložené na pořádání referenda, zmařené. Městská část získala cenná data, k nimž bychom se jinak dostávali jen velmi obtížně. Přínosná bude především hlubší analýza hlasování v jednotlivých okrscích, která nám umožní zaměřit svou pozornost na ty lokality, kde naše občany trápí hazard nejvíce," sdělil Pražskému deníku v sobotu večer po sečtení hlasů starosta Marek Ječmének. Čtěte také: Referendum o hazardu v Praze 7 je neplatné, přišla jen čtvrtina voličů Nenechte si ujít tištěné vydání Pražského deníku! V úterý 27. května 2014 vám nabídneme podrobné výsledky eurovoleb z jednotlivých částí Prahy. Kolik nás přišlo volit? Které strany od nás dostaly důvěru?

Autor: Veronika Cézová