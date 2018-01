New York Times zařadily Prahu na seznam míst, která byste letos měli navštívit

Prestižní americké noviny New York Times zařadily Prahu na seznam míst, které musíte v roce 2018 navštívit. Česká metropole se tak vyjímá ve výčtu 52 lokalit světa. Americký tisk láká turisty do Prahy na oslav stého výročí samostatnosti, koncerty i výstavy.

Pražský hrad.Foto: Archiv VLP / Šťastný Vladimír

Prahu New York Times představují na svém seznamu na 39. místě společně s monumentální fotkou nočního Pražského hradu a Karlova mostu. „28. září 1918 se narodila země ve střední Evropě. Hlavní město Praha bude oslavovat své sté výročí spoustou koncertů, výstav a akcí. Koncert České filharmonie se uskuteční 3. září a vyzdvihne hudbu českých skladatelů,“ píší v americkém deníku.

New York Times lákají do Česka i na výstavu „Založeno 1918“ na Pražském hradě, jež zobrazuje umění z první republiky. „Tento rok má výročí padesát let také Pražské jaro, které si Češi připomenou další zářiovou expozicí v Národní galerii,“ dodávají noviny.

Na samém začátku seznamu 52 míst světa se objevuje město New Orleans, které podle New York Times je jedinečné město v Americe, a to díky kombinaci evropských, karibských, jihoamerických a afrických vlivů. Nejen že se New Orleans vzpamatovalo z hrůz hurikánu Katrina, ale dokonce je tak živé jako nikdy – což je na 300 let staré město docela působivé.

Na druhém místě se ocitla jihoamerická Kolumbie. Ta se podle amerického listu stane budoucím centrem turistů. I když má země po padesátileté válce ještě spoustu práce před sebou, mohou se cestovatelé už nyní podívat na místa, která byla ještě před lety uzavřená.

Bronzovou medailí pak New York Times ocenily italskou Basilicatu. Provincii na jihu Itálie mají letos turisté poslední šanci objevit před tím, než se do sjede zbytek světa. Krásné pláže a starobylá města můžete navštívit na jihu mezi Puglií a Kalábrií.

