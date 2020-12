Není to zázrak. Opravdu se to děje. Díky moderním technologiím mohou v dnešní době nevidomí, ale například i senioři, znovu „vidět“ a poznávat svět kolem sebe.

Jak to funguje? Malá kamerka umísťovaná na brýlích je vybavena umělou inteligencí, která umí číst texty. A nezáleží, jestli se jedná o tištěný nebo digitální.

Rozezná i bankovky

Unikátní zařízení se jmenuje OrCam a vyzkoušela jsem si ho na vlastní kůži. Při poklepání na ruku mi například řeklo, kolik je hodin i jaký je den. A během vteřiny mi přečetlo, že v prstech držím pět set korun.

Malou kamerku jsem nezmátla ani mincemi. Stačila další vteřina, aby mi prozradila, že mám deset korun. A o chvíli později rozpoznala dvoueurovou minci.

Dvaadvacetigramový přístroj, který v ČR používá už přes 200 lidí, rozezná až 400 tisíc čárových kódů. Dobrou zprávou pro všechny zrakově handicapované je, že na něj lze získat příspěvek jako na asistenční pomůcku od úřadu práce.

Klavíristka Ráchel Skleničková: Zařízení mi zlepšilo život

Jednou z těch, kteří kameru OrCam používají, je i osmadvacetiletá nevidomá klavíristka a zpěvačka Ráchel Skleničková z pražských Kunratic.

Zdroj: Archiv

V České republice jste byla jednou z prvních, kdo měl možnost OrCam vyzkoušet. Jak na to vzpomínáte?

Už je to dlouho. Mluvíme ještě o době před covidem… Jako byl dříve milník před Kristem a po Kristu, mám pocit, že dnes už mluvíme o době před a po covidu. Oslovili mě zástupci firmy s tím, že mi nabízejí si zařízení vyzkoušet. Na první dobrou mě zaujalo. Je to úžasný přístroj, který mi změnil život. Díky němu si například přečtu poštu.

Pátrala jste někdy po tom, proč si vybrali zrovna vás?

Znali mě přes Světlušku. A navíc jsem byla zvyklá vystupovat v médiích.

S čím vám zařízení na brýlích pomáhá nejčastěji?

Nejvíce si užívám to, že mi OrCam přečte poštu. Ukáži na stránku, kterou chci přečíst, kamera sejme text a začne mi to předčítat. To je můj velký pomocník. V kameře jsou také nahrány různé pokyny. Když třeba poklepu na zápěstí, OrCam mi řekne, kolik je hodin. A skvělé a hlavně praktické je, že umí toto zařízení rozpoznat bankovky.

Pro představu jak jste je kdysi určovala?

Lidé se zrakovým postižením mají takovou šablonu, do které se peníze zasouvají. Podle délky jsem tedy poznala, o jakou bankovku jde. Trvalo mi to však zhruba půl minuty, OrCam je rychlejší, přečte mi hodnotu bankovky okamžitě.

Zařízení využívají lidé se zrakovým postižením, kteří mají rozdílnou ztrátu zraku. Liší se tedy i to, komu a jak čtecí zařízení pomáhá?

Mám kamaráda, který má na rozdíl ode mě ještě zbytky zraku. Cítím, s jakou lehkostí využívá gesta, když dává OrCamu pokyny. Ví, kam má namířit, aby se mu například načetly čárové kódy. Stejně tak z toho musejí být hotoví i senioři, kteří díky kameře znovu vidí to, co viděli dříve.

Jste známou hudebnicí, spolupracovala jste například s Meky Žbirkou na písni Čistý svět. Jak jste se dostala k hudbě?

Za to vděčím dědečkovi, který byl hudební skladatel. Už ve dvou letech jsem dělala věci, které nebyly obvyklé například jsem na klavíru vyťukala Ach synku. Hudba je moje láska a jsem ráda, že mohu nyní hudbu nejen skládat, ale i učit. A do toho ještě studuji AMU.

Splnila jste si již nějaké hudební sny?

Ano. Roky jsem chodila na festival Pražské jaro jako divák. A v roce 2016 jsem měla tu čest vystoupit v Rudolfinu s Pražskou filharmonií.